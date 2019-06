Znojmo server umístil mezi Prahu a Vídeň. „Město si oblíbili sommeliéři a vyznavači vína,“ píše server a připomíná i vyhlášenou vinici Šobes v Národním parku Podyjí.

Starosta města Jan Grois je zařazením Znojma nadšený. „Jsem hrdý. Samozřejmě je to díky obyvatelům Znojma a podnikatelům. Informaci jsem získal náhodně při surfování na internetu,“ uvedl první muž Znojma.

Jak dodal, toto hodnocení by měla v budoucnu využít Znojemská Beseda a její marketingové oddělení. „Máme se čím pochlubit, takže Beseda toho jistě vhodně využije,“ dodal Grois.

Podle odborníka na cestovní ruch Lukáše Davida je zařazení Znojma do této skupiny měst užitečné. „Mile mne to překvapilo. Otázkou je, podle jakých kritérií server města hodnotil. Je to patrně subjektivní pohled. Kdo trochu cestuje, ví, že je například v Itálii či Francii celá řada krásných středověkých městeček,“ reagoval David.

Podle majitele cestovní agentury a zastupitele Znojma v jedné osobě by toho město mělo využít. „Osobně bych to bral jako veliký závazek. Město, které by z toho mělo těžit, by se zároveň mělo zamyslet například nad otázkou přehuštěné dopravy v centru města. I nad tím, jak vhodně rozšířit pěší zónu tak, aby se turisté necítili ohroženi auty třeba u Mikulášského kostela,“ nastínil David.

Podle Pavla Kovaříka, který se specializuje na marketing je zařazení Znojma do výběru serveru MSN.com příjemné. „Každý mediální výstup tohoto druhu pomáhá šířit povědomí o našem městě. Osobně bych to však nepřeceňoval, nevíme totiž, jak přehled vznikal. Vnímám to spíše jako svého druhu redakční výběr portálu s tipy, kam se vydat na dovolenou,“ řekl Kovařík.

Rozhodně si pode Kovaříka Znojmo z výběru může vzít spoustu užitečných příkladů. „Domnívám se, že zařazení Znojma do přehledu odráží mimo jiné aktuální trend, kdy turisté hledají nové a neokoukané destinace, jelikož jsou unavení z přelidněných turistických center,“ dodal Kovařík.