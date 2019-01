Brno - Trénovali tam olympijští vítězové, vystupovala tam česká filharmonie a metropolitní opera. Téměř stoletou budovou v Brně plnou příběhů se prošli lidé spolu s architektem Robertem Václavíkem.

Sokolovna a společenské centrum Stadion má své kořeny v roce 1922. V dnes známý ojedinělý komplex se proměnila na konci třicátých let. „Je to raná funkcionalistická budova, zároveň největší sokolovna v Brně a vlastně i na světě,“ uvedl místostarosta brněnského Sokola Michal Doležal.



Příchozí se na prohlídce ponořili do příběhu sokolského areálu. Zjistili, jak se postupem času měnil. „Je obrovský a zahrnuje v sobě nejen sportovní, ale i společensko-kulturní část. Tedy divadelní a plesové sály,“ dodal Doležal.





Stav budovy se od sedmdesátých let kvůli nedostatku peněz výrazně zhoršoval. S velkou rekonstrukcí se začalo v roce 2007. „Dotkla se všeho od venkovních sportovišť a dětského centra po minulý rok dokončenou vstupní dvoranu,“ uvedla mluvčí Kanceláře architekta města Brna Jana Běhalová.



MARIYA OSTRENKOVÁ