Model Měsíce o průměru deset metrů nafouknou v parku Kraví hora. Brněnská hvězdárna i takto v pátek oslaví přistání člověka na Měsíci. „Je to největší učební pomůcka na světě. Pokrývá ji potisk vytvořený sondou Lunar Reconnaissance Orbiter, která Měsíc mapuje od roku 2009,“ vyzdvihl Jan Machát ze seskupení Visualove.

Lidé globus uvidí od pátku do neděle, stejně jako další doprovodný program oslav Měsíční noci.



Digitárium hvězdárny promítne představení Vzhůru na Měsíc! 3D, které nabízí náhled na celý projekt Apollo 11.

V letním kině na fasádě hvězdárny diváci uvidí oscarový film First Man a původní televizní záznam přistání z roku 1969. „Podařilo se nám sehnat tři a půl hodiny dlouhý přímý přenos z Měsíce, který před padesáti lety sledovalo víc než půl miliardy diváků z celého světa,“ uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.



Oslavy na hvězdárně začnou už dnes pozorováním částečného zatmění Měsíce. Největší část zakryje stín půl hodiny před půlnocí.

Před padesáti lety vynesla raketa Saturn 5 do vesmíru loď Apollo 11, jejíž posádka jako první stanula na povrchu Měsíce. „Je to největší technologická událost dvacátého století. Díky projektu Apollo 11 máme například paměťové pěny nebo aku

Razí mince kvůli Apollu 11

Brno – Technické muzeum v Brně vydalo sérii tří pamětních medailí. Připomíná tím výročí prvního letu člověka na Měsíc. Dvě jsou běžně v prodeji, třetí zájemci získají například na přednášce Dobytí Měsíce, která dnes zazní v prostorách muzea.



O historické misi Apollo 11 bude přednášet český odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl. „Posluchačům sdělím i zajímavé detaily. Například co rozhodlo o složení posádky nebo proč existuje jediná fotografie Neila Armstronga na Měsíci,“ popsal Přibyl, který je zároveň garantem výstavy Tenkrát na Měsíci.



Na tu se chystá i Brňan Karel Bílý. „Zajímá mě cestování do vesmíru. Přistání na Měsíci byl významný mezník, proto se chci dozvědět víc například o technickém vybavení,“ svěřil se.



Lidé v expozici uvidí podpisy všech dvanácti kosmonautů, kteří se prošli po Měsíci, nebo repliku podvozku výsadkového modulu se žebříkem, ze kterého sestoupil Neil Armstrong. Výstava začala v červnu a potrvá až do konce září.



Přistání na Měsíci připomene i brněnská kavárna Kafe a Kobliha v Pekařské ulici. Na sobotu pořadatelé připravili pro návštěvníky tematické občerstvení v podobě vesmírné kávy, božích koblih, zmrzliny inspirované Amerikou a piva Brewniverse.

LUCIE KOHOUTKOVÁ