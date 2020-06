Velký bude asi jako stolní počítač, analýza krve mu potrvá dvacet minut a člověka upozorní na případná onemocnění. Nový přístroj vyvíjí vědec Jan Zítka v brněnském institutu Ceitec. Už existuje prototyp. Nyní ho čeká testování a úpravy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Do dvou let by lidé měli takzvaný bioanalyzátor, který otestuje vzorek krve, najít v ordinacích praktických lékařů. Přístroj dokáže vzorky otestovat na různé nemoci. „Pacient dostane informaci, zda je vše v pořádku nebo by měl jít na podrobnější testování. Momentálně je zařízení směřováno pro diagnostiku sepse, kardiovaskulární nemoci či vybraných markerů rakoviny,“ uvedl Zítka.