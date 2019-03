Na první pohled vypadá Ella jako úplně zdravé dítě. Velkou zásluhu na tom má vytrvalá péče rodičů. „Když se narodila, lékaři řekli, že nikdy nebude chodit,“ vzpomněla její matka Eva Ónodi Otoupalíková. Teď chodí bez opory, ale musí často jezdit na rehabilitace do lázní.

Jeden velký boj už vyhrála, teď čeká dívku další. Získat díky kochleárnímu implantátu sluch. Před časem lékaři dospěli k závěru, že dívce elektronické zařízení voperovat nemohou kvůli deformaci vnitřní části jejího ucha. Pak se ale řešení našlo: nová elektroda.

Objevil se však další problém. Dívčini rodiče zjistili, že musí velmi nákladnou operaci hradit sami. „Pojišťovny ji hradí asi do sedmi let, a to už nesplňovala. Centrum řeči se totiž v tom věku uzavírá. Pokud dítě tehdy nemluví, poté se to už nenaučí. Nepomohlo ani odvolání,“ řekla ředitelka nadačního fondu Dar sluchu Gabriela Dänemarková.

I když podle Elliných rodičů o ní revizní lékař napsal, že nikdy nebude znakovat, mluvit ani odezírat, ona sama reportérce Deníku předvedla, že se spletl. „Maluji, tablet, kůň,“ popsala Ella slovy své koníčky.

Dívčini rodiče sbírají peníze na transparentním účtu a dárcovskými SMS. Jeden z posledních a zároveň největších příspěvků dostali z Plesu jako Brno, a to sto třicet tisíc korun. Na implantát tak zatím dali dohromady asi čtyři sta padesát tisíc. Sto padesát ještě chybí.

HANA KOTOUČOVÁ