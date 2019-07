Brno /VIDEO/ – Neobvyklý náklad objevili ve čtvrtek kolem desáté hodiny dopoledne celníci v Řípské ulici v brněnské Slatině. V nákladovém prostoru kamionu z Makedonie se ukrývalo pět mužů.

Cizinci ve věku od patnácti do pětatřiceti let u sebe neměli doklady. „Sdělili, že jsou z Afghánistánu. To, jakým způsobem se otec se synem, dva bratři a další mladík dostali do kamionu, policisté zjistí s pomocí tlumočníka až po jejich výslechu,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.