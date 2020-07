Nová léčebna za 206 milionů? Lepší zázemí pro děti i dvojnásobná kapacita

/VIZUALIZACE/ Do dvou let postaví dělníci nedaleko Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy na Blanensku novou dětskou léčebnu se speleoterapií. Komplex několika budov nahradí původní léčebnu, která v obci funguje už přes čtyřicet let. Kapacita zařízení se oproti dnešnímu stavu téměř zdvojnásobí. Vítězný návrh zdravotnického zařízení přestavili nedávno zástupci kraje přímo v obci.

Projektování, stavba a do konce roku 2022 hotovo. Krajští úředníci před časem vybrali projektanta i zhotovitele stavby nové dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Machochy. Jedná se o sdružení tří firem. Odhad nákladů na vybudování moderního zázemí j | Foto: ARCHIV KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

„Nové prostory nabídnou ubytování až pro osmasedmdesát osob. Děti a jejich doprovod. Dojde také k vybudování kvalitního zázemí pro personál. Na pokrytí celkových nákladů využije kraj i úvěr od Evropské investiční banky,“ informoval jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Odhad nákladů na vybudování nové léčebny je 206 milionů korun. Investorem stavby je Jihomoravský kraj. Dokončení projekčních prací a zahájení výstavby je naplánováno na jaro příštího roku. Hotová má být do konce roku 2022. „Vznikne komplex celkem čtyř propojených budov. Kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče vzniknou v areálu také tři školní třídy s družinou. Dále pak zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti,“ popsal projekt náměstek hejtmana Petr Hýbler. Drama nad lomem v Blansku: ze skály ho zachraňoval vrtulník, a ještě se vzpouzel Přečíst článek › Nový komplex doplní také dvě víceúčelová hřiště, arboretum a prostor pro hippoterapii. Areál léčebny má být současně šetrný ke svému okolí i k uživatelům. S nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu. „Myslím si, že léčebna si lepší zázemí po těch letech provozu zaslouží. Děti to budou mít navíc podstatně blíže do jeskyně, kde probíhají léčebné procedury. Pro obec je dobré, že se zde udrží pracovní místa a zřejmě jich i přibude. Kraji jsme pozemky na výstavbu darovali. Po dokončení léčebny bychom měli získat původní budovu léčebny. Možná ji v budoucnu využijeme na bydlení pro seniory nebo něco podobného,“ řekl starosta Ostrova u Macochy Ondřej Hudec. První pokusy dětské speleoterapie se v Moravském krasu datují k roku 1979. Dnešní Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy je určena pro děti, které trpí astmatem, alergiemi, záněty dýchacích cest a atopickým ekzémem. Část pobytu tráví v jeskyni, která poskytuje příznivé mikroklima. „Naše léčebna je v rámci republiky jedinečná. Jen u nás provozujeme speleoterapii v krasové jeskyni,“ uvedla primářka léčebny Jarmila Überhuberová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu