Zároveň doplnil, že v současnosti provádí výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, a to nejen pro vinařský komplex v lokalitě bývalého zámeckého zahradnictví, ale i pro ubytování na bývalé Salajce.

Oproti němu, na druhé straně laguny, má Vinařství začít v příštím týdnu se stavbou inženýrských sítí pro výstavby kulturně-vzdělávacího vinařského areálu. „Do konce listopadu by měly být dokončené. V polovině února bychom tady chtěli zahájit samotnou výstavbu vinařství,“ sdělil Zbořil.

Jak ještě uvedl jednatel vítězného vinařství, se stavbou nové budovy budou moci začít zřejmě až po plavební sezoně 2025. To totiž skončí smlouva města se stávajícím nájemcem TIRC. Tato stavba vznikla zhruba před dvěma desítkami let díky společnému projektu tří měst u Baťova kanálu Veselí nad Moravou, Strážnice a Skalice právě jako TIRC, tedy Trilaterální informační a rezervační centrum.

Město zatíží ve prospěch vítěze pozemek pod objektem TIRC na deset let právem stavby s následným prodejem gastrocentra. Vše za více než šest milionů korun. „Aktuálně se budou dolaďovat smlouvy. Předpokládám, že uzavřeny budou do konce října. Od vítězného účastníka si necháme předložit časový harmonogram dalšího postupu,“ uvedl Kolář. Ten zároveň ocenil návrh vítězů soutěže i s tím, že je vzdušnější a pěkně koresponduje s objektem nového velínu přístavu. Zároveň připomněl podmínku, podle níž finální podoba návrhu bude konzultovaná s městem i republikovým Ředitelstvím vodních cest, které je investorem u dalších staveb v přístavu včetně jeho rozšíření.

Zastupitelé nakonec své rozhodování soustředili jen na tento návrhu, který také většina z nich podpořila při hlasování. Druhý účastník se totiž podle mluvčí veselské radnice Žanety Jančaříkové ze soutěže odhlásil. „Zastupitelstvo rozhodlo o nejvhodnější nabídce. Právě z tohoto architektonického návrhu by mělo do budoucna vzniknout kvalitní gastronomické zařízení pro oblast Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou,“ sdělil starosta Petr Kolář.

V patře nové stavby má být kvalitnější bar i prostor pro menší oslavy, případně svatby. „Nahoře bude vyhlídková terasa, kde plánujeme dělat degustace a další akce,“ pokračoval Zbořil. Komfortní vyhlídku na celý areál přístavu a vinařství na protějším břehu by měl nabízet už pohled z prvního nadzemního podlaží.

Městští zastupitelé totiž dali zelenou novému pojetí objektu zvanému TIRC, s níž zvítězilo ve veřejné soutěži zdejší vinařství. „Restaurační část ve spodním patře bude zhruba pro šedesát hostů, k tomu je tam ještě zahrádka. Chceme hodně cílit na rodiny dětmi. To by se mělo projevit také na skladbě jídelního i nápojového lístku,“ přiblížil v úterý jednatel Vinařství Veselí nad Moravou Tomáš Zbořil. Blízko je navíc dětské hřiště.

