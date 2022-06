Stavba začne na konci června, hotovo má být zhruba za rok. Představitelé města dříve usilovali o dotaci, ale neúspěšně, nakonec halu zaplatí z peněz města s případným využitím komerčního úvěru. Náklady jsou přes devadesát milionů korun bez daně. „Pokud bychom ji nepostavili teď, tak už nikdy. Víme, co se děje na trhu s energiemi, jak roste inflace. Termín začátku stavby jsme stanovili po dohodě s firmou na 27. června, abychom zemní práce zvládli během prázdnin," nastínil starosta.

Firma má práce podle smlouvy zvládnout za čtyři sta dnů. Podobné sportoviště je ve městě potřeba, stávající tělocvičny ve škole už jsou nedostačující. „Máme 550 žáků, stávající dvě menší tělocvičny už kapacitně nevyhovují. Nová bude velký přínos,“ sdělil před časem ředitel rajhradské základní školy Zdeněk Motlíček. Tělocvičny nesplňují ani hygienické limity.

Nová hala má sloužit pouze pro sport. Se stávající budovou základní školy bude propojená krčkem na úrovni prvního nadzemního podlaží. „Žáci tam nemusí chodit venkem. Nemusí se zbytečně oblékat na přechod do haly. ,“ zmínil Ondráček. Představitelé města nepočítají, že by se tam konaly taneční zábavy nebo jiné podobné akce, naopak chtějí, aby byla hala kvalitně odhlučněná.

Do nové haly by mohli docházet na tělocvik také žáci rajhradské střední zahradnické školy, kde tělocvična schází. „Nyní chodí na tělocvik k nám do sokolovny," uvedl Ondráček.