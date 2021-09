Fontána i pergola: nové Mírové náměstí má v Hodoníně navázat na staré dobré časy

Fontána s vodní mlhou, pergola možná i s kavárnou, hřiště pro malé i větší děti, pítko, socha i slivoňový pokoj. Právě to by mohl nabídnout největší městský park v Hodoníně zhruba za pět let.

Představení návrhů architektonicko-krajinářské soutěže obnovy právě v parku na Mírovém náměstí v Hodoníně. | Video: Deník/Petr Turek

Tedy pokud se podaří provést proměnu Mírového náměstí podle vítězného architektonicko - krajinářského návrhu. „Líbí se mi, protože zachovává park takový, jaký kdysi byl. Když se ho ještě podaří zprůhlednit, ochránit před vandalismem a hlavně zachovat zeleň, tak bude super. Vždycky jsme jej brali jako dobré odpočinkové místo,“ řekla Jana Holomčíková, která v lokalitě vyrůstala a chodila do blízké školy. Nevšední podívaná ve Veselí: po zámeckém parku korzují pávi, Karel a Klementýnka Přečíst článek › Bude ráda, pokud se podaří právě předškolní prostor více propojit s parkem. Odklonění dopravy z před památkově chráněné školní budovy by bylo vhodné i podle doporučení odborné poroty. Ta na vítězném návrhu ocenila kombinaci práce s historickým obrazem místa a soudobým architektonickým pojetím. „Pro nás bylo hodně důležité, abychom navázali na historickou stopu. Park byl historicky založený a přehledný, což bychom sem rádi vrátili. Rozdělili jsme jej na tři hlavní prostory s různými charaktery,“ sdělila Miroslava Zadražilová, architektka a zakladatelka brněnského studia Maaus, jehož studie byla loni stříbrná v urbanistické soutěži ve Žďáru nad Sázavou. Nové Mírové náměstí má navázat na historické stopy



Zdejší park byl založený ve 30. letech minulého století jako centrální část tehdy nové hodonínské čtvrti



Dominantou je památkově chráněná budova základní školy dokončená 1931 podle návrhu architekta Antonína Blažka V Hodoníně uspělo s návrhem parku s prosvětlenou volnou loukou pro děti s dětskými hřišti a možnou kavárnou s odkazem na původní růžové pergoly. Na opačně straně příchozí osvěží vodní prvek. „Celý park je sjednocen a lemován dvouřadou alejí, kde bude příjemné chodit v letních parních dnech,“ řekla Zadražilová. Jak připomněl architekt města Ondřej Stolařík, podle zadání se měly návrhy na obnovu parku držet stropu nákladů ve výši osmačtyřiceti milionů korun. „Je to ale v cenách minulého roku, takže je to velmi ilustrativní. Cena za čtyři roky bude ale nepochybně jiná, zdražuje se materiál i práce a vyvíjet se bude i míra inflace,“ přiblížil Stolařík. Předpokladem pro zahájení samotných prací na zakázce na obnově parku jsou roky 2025 až 2026. Nejen vítězný návrh, ale i dalších jedenáct účastníků architektonicko-krajinářské soutěže je od čtvrtku k vidění v Městské knihovně v Hodoníně.



