Brno /REPORTÁŽ/ - Na brněnském letišti se v úterý poprvé představilo nové letadlo. Podle majitelů je cestování s ním výhodnější než jízda autem.

Klenot je to nejen svým moderním vzhledem, ale také technologií. „Konstrukce je velice lehká, neváží ani dvě tuny. Letadlo má navíc motory, které fungují na letecký petrolej, jenž se běžně lije do velkých strojů, a spotřeba je asi jen pětačtyřicet litrů na hodinu letu. Když to spočítáme, vychází to levněji než cestování autem," popisuje nový stroj zástupce aviatického klubu Josef Horňák.

Moderní letadlo vypadá vedle nedaleko stojícího dopravního letadla drobně. A není se čemu divit, vejde se do něj jen šest cestujících. Podle jeho majitelů je to spíš takové vzdušné taxi.

Jeho původ je třeba hledat v sousedním Rakousku. Při jeho vytváření však konstruktéři čerpali inspiraci v České republice. „Je pokračovatelem známého českého letadla L200 Morava, které bylo u nás populární v šedesátých letech," doplňuje Horňák

Při nastupování do letadla je na pasažérech vidět nadšení a nervozita zároveň. Než se celá šestice nasouká do úzkého trupu, uplyne téměř deset minut. Je totiž třeba se pořádně připoutat. Teprve až jsou všichni v pořádku usazení, téměř nehlučně se roztočí obě vrtule. Není ani třeba nasazovat si ochranná sluchátka. Ovšem teprve s nimi na uších se cestující naplno ponoří do světa ve vzduchu. „Přistání povoleno. Oskar, Lima, Lima," zní ve sluchátkách, střídavě česky a anglicky. Na frekvenci jsou totiž naladěna i jiná letadla a řídicí věž.

Letadlo pomalu nechává Brno za sebou a směřuje na jih. „Dolet máme až dva a půl tisíce kilometrů. Kdybychom chtěli, můžeme se klidně dostat kamkoli v Evropě. V Amsterodamu můžeme být třeba už za dvě hodiny," přibližuje možnosti stroje pilot Martin Scherrer.

Aby cestujícím zážitek ještě ozvláštnil, předává řízení muži vedle něj. I když na něj stále dohlíží. „Nebojte se toho, klidně s tím zahýbejte víc," nabádá ho a v tu chvíli výrazně zatlačí na knipl. Stroj najednou prudce klesne, až se za pilotem ozývají vzrušené reakce. Zanedlouho si pilot bere řízení zpět a bezpečně dosedá na přistávací plochu.

Brněnský Diamond DA62 je zatím jen jeden, brzy k němu ale přibude další. Stroj, jehož hodnota je přes milion eur, si může pronajmout každý. Cena se liší podle cílové destinace. Například cesta z Brna do Chorvatska by tak vyšla na asi čtyřicet tisíc korun včetně paliva.