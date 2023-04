RegioJet

Vlaky společnosti RegioJet, které jezdí i přes jižní Moravu.Zdroj: Foto: RegioJetNové vlakové soupravy Pesa budou jezdit na lince R9 mezi Brnem, Havlíčkovým Brodem a Prahou. Poprvé by měly vyjet v prosinci 2026. Na provoz rychlíků mezi dvěma největšími českými městy je nakoupí dopravce RegioJet, který uspěl v soutěži na linku R9. „Objednávka se týká osmnácti jednotek. Půjde o dva typy. Pro dvě stě a tři sta cestujících. Každá jednotka bude mít dvanáct procent sedadel v první třídě," přiblížil finanční ředitel RegioJetu Petr Kohoutek.

Nízkopodlažnost souprav se bude pohybovat podle Kohoutka kolem padesáti procent. Celková podoba a technické parametry se ještě upřesňují. „Autorem designu nových jednotek by měl být český architekt Patrik Kotas," zmínil Kohoutek.

Na lince R8 z Brna do Bohumína se zase mohou objevit nové vícesystémové lokomotivy Traxx MS3. Využívané budou i v jiných částech republiky. „Za poslední roky jsme celkově koupili a objednali už jednatřicet těchto nových lokomotiv. Z toho už osmnáct jezdí a dalších třináct bude jezdit během podzimu 2023. V následujících letech plánujeme přivést na koleje další desítky nových Traxx MS3 lokomotiv," podotkl Kohoutek.

Kohoutek prozradil, že u vlakové techniky na stávajícím provozu, například na linkách do Vídně nebo do Bratislavy, pak bude dále pokračovat modernizace a obnova. „Bude se jednat například o nové sedačky, lepší wifi a další, aby dopravce dále mohl svým zákazníkům poskytovat co nejvyšší komfort při jejich cestování," doplnil.