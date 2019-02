Vranovsko - Pobouření vyvolala u některých lidí, jejichž lodě brázdí vody vranovské přehrady, nová vyhláška. Ta se snaží regulovat množství spalovacích motorů na Dyji na Vranovsku.

Spalovací motory i nadále na Vranovskou přehradu nemohou. Takový vzkaz vysílá Vodárenská akciová společnost v souvislosti s novou vyhláškou ministerstva dopravy, která řeší zákaz plavby lodí se spalovacími motory ve vlnách vodních nádrží a toků. Na trvající zákaz upozornila aktuálně mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková. „Přesto, že 15. dubna nabývá účinnosti nově vydaná vyhláška ministerstva dopravy týkající se stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, spalovací motory na Vranovskou přehradu na Znojemsku nebudou moci," uvedla Šebková.

Nová vyhláška uvádí podle Šebkové vodní nádrž Vranov jako lokalitu, kde je možné používat spalovací motor o výkonu nejvýše deseti kilowatt. „Plavidlo navíc smí plout takovou rychlostí, aby plulo jen v takzvaném výtlačném režimu. Majitelé nebo provozovatelé těchto malých plavidel i přes platnost vyhlášky na vodní plochu Vranova vyjet nemohou. Kromě zmíněné vyhlášky zde nadále platí podmínky pro ochranná pásma tohoto vodního zdroje, které zakazují plavbu plavidel se spalovacími motory na celé nádrži," upozornila Šebková.

Některé majitele lodí tyto informace nadzdvihly. Oslovili proto právníky, aby jim sdělili svůj názor na novinky týkající se používání motorů pro lodě na vranovské přehradě. „Nevím, jakou vyhlášku Vodárenská akciová společnost zmiňuje. Ve zprávě totiž není uvedena žádná konkrétní vyhláška. Pokud je mi známo, revize pásem hygienické ochrany, která upravovala ochranu vodních toků, obsahovala zákaz plavby motorových lodí pouze v prvním pásmu, kde je vymezený plavební koridor. Ve druhém pásmu zakázaná lodní doprava nebyla," sdělil právník Radek Ondruš.

Podle Ondruše by nová úprava musela obsahovat výslovný zákaz plavby motorových lodí na celé ploše vranovské přehrady. „O žádné takové vyhlášce však nevím. Novela, o které se nyní mluví je ta, která plavbu v určitém režimu naopak povoluje. Ale nemám informace o žádné takové, která by plavbu zakazovala," zdůraznil Ondruš s tím, že by na Vranovsku prakticky nemohly vyplout ani hydrobusy a další velké lodě vozící každou sezonu tisíce turistů.

„Až Povodí předloží jasnou obecně závaznou vyhlášku, která plavbu bude zakazovat, pak to bude věc jiná. Jinak tam nyní motorové lodě plout bez problémů mohou," dodal právník.

Jako nepříliš povedenou hodnotí vyhlášku provozovatel Lodní dopravy Vranov Dalibor Dufek. „Při tvorbě nové vyhlášky došlo k nejasnostem. Například v tuto chvíli není jasné, zda nová vyhláška platí pro osobní lodní dopravu nebo ne," řekl Dufek.

Podnikatel, který na Vranovsku už roky má tři lodě pro turisty tvrdí, že nová úprava není dobrá. „V tomto znění je to špatně. Vranov je nádrž s pitnou vodou a vyhláška nestanovuje jasně, jaký motor, kromě výkonu, si člověk může pořídit. Klidně se tak mohou na lodích objevit staré motory v horším stavu," nastínil Dufek.

Vodu z přehrady na Dyji dodávají vodárenské společnosti k více než 80 tisícům obyvatel nejen jižní Moravy, ale i kraje Vysočina. „Vodárenská akciová tak zajišťuje odběr vody z víceúčelové nádrže Vranov, provozuje úpravnu vody Štítary a další vodní díla, bez nichž by bylo zásobování pitnou vodou ohroženo," připomněla mluvčí společnosti Iva Šebková.

Hlavu s novinkami ve vyhlášce si nedělá majitel jedné z plachetnic na Vranovsku Karel Vacula. „Je to pro mne novinka, která se mne netýká. Já motor na své sportovní lodi nepoužívám. Obecně chápu snahu odpovědných orgánů nějakým způsobem provoz motorových lodí regulovat. Ovšem i těch zmíněných deset kilowatt je poměrně dost velký výkon a lodi takový motor může udělit poměrně slušnou rychlost. Ti, kteří nezneužívají možnost používat motor, mají i dnes povolení Státní plavební správy. Spíše by to mělo omezit pohodlné rybáře, kteří by si chtěli ulehčit práci," naznačil Vacula.

Velké lodě osobní lodní dopravy měly až dosud výjimku od Státní plavební správy.