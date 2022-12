„V průběhu covidových opatření i následně po nich jsme zaznamenávali nárůst obětí. Zvýšilo se především množství akutních telefonních hovorů. Ukázalo se, že je mnoho obětí i mezi důchodci. Především penzistky začaly vyhledávat služby specializovaného azylového domu, který provozujeme," objasnila současnou situaci zástupkyně organizace Magdalenium Kristína Brtníková.

Místa v azylových domech v současné době chybí, představitelé kraje chtějí proto v následujících letech zprovoznit více bezpečných bytů. Poslouží pro oběti domácího násilí, které potřebují zůstat mimo dosah agresora do té doby, než najdou nové zázemí. Aktuálně jsou v Brně čtyři byty. „Naším cílem je do roku 2024 zvýšit tento počet na deset. V každém okresním městě by do budoucna měl být taky jeden," sdělila krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová.

Podle ředitelky organizace proFem, která s organizacemi Acorus a Rosa tvoří koalici NeNa, Jitky Polákové zaznamenali během covidu až padesátiprocentní navýšení zájmu o jejich služby. „Obstaráváme asi patnáct set klientek ročně. Zvýšenou poptávku jsme nebyli schopni pokrýt," zmínila Poláková.

V plánu Jihomoravského kraje je zmapovat, kde je potřeba učinit kroky ke zlepšení situace. „Kraj je službami na pomoc obětem domácího násilí hlavně ve východní části dostatečně pokrytý, na západě kraje je služeb výrazně méně," konstatoval krajská mluvčí Alena Knotková.

Mimo zvýšení počtu bezpečných bytů je v plánu také šíření osvěty a lepší komunikace mezi jednotlivými složkami a jednotlivci.

MARIE BRÝŽOVÁ