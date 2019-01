Jevišovice – Pracemi na zpevnění nábřežních zdí i samotné hráze pokračuje v těchto dnech čištění Jevišovické přehrady. Vše by mělo být hotovo nejpozději do konce dubna.

„Stihnout by se to mělo. Do konce dubna je schválená mimořádná manipulace. Potom spadnou stavidla a přehrada se začne napouštět. Pak jen doufáme, že začne pršet, aby se napustila. Kolem dvacátého května už by totiž na přehradě měly být závody dračích lodí,“ řekl starosta Jevišovic Pavel Málek. Na dně přehrady i po vytěžení sedimentu zůstala asi jeden metr vysoká vrstva bahna.

„To odpovídá projektu. neexistovala původní dokumentace, nikdo tedy nevěděl, jak hluboko je potřeba sediment odbagrovat. Na druhou stranu by se ale stejně až na skálu nemohlo jít. V bahně totiž žijí živočichové jako škeble či raci, kterým bychom tím vzali jejich přirozené životní prostředí. Kvalitě vody by ale tato vrstva neměla vadit. Sinici totiž podle odborníků vznikají v horní asi dvaceticentimetrové vrstvě, kterou jsme odtěžili,“ dodal starosta.