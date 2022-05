Ekologická katastrofa v Moravském Krumlově: říčku Rokytnou otrávila ropa

O půl třetí odpoledne prošlo turnikety bezmála sto třicet lidí. Podle správkyně plovárny Jany Rejzkové dorazí první den asi dvě stovky lidí. "Chodí děti po škole, ale i důchodci či lidé po práci. Takový zájem jsme nečekali," osvětlila Rejzková.

Mezi prvními návštěvníky byl letos i Vratislav Keprda. "Chodím plavat pravidelně už několik let. Počasí vyšlo, tak jsem to zkusil a jsem spokojený," těšilo rekreačního plavce.

Hlavní sezona ve Znojmě-Louce vypukne naplno 1. června. Do té doby má otevřeno od 12.00 do 18.00 hodin. "Do konce května činí vstupné pětašedesát korun pro dospělého na celý den, pro děti pak korun čtyřicet. Od června máme otevřen od 10.00 do 21.00 hodin a celodenní vstup bude za sto korun, pro dítě za osmdesát. Vstupné jsme oproti loňsku nezdražovali," informovala správkyně.