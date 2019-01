Jižní Morava - Kvůli rozsáhlé modernizaci dálnice D1 chystají České dráhy dva speciální spoje mezi Brnem a Prahou. Ve všední dny.

Hned po začátku modernizace dálnice D1 začnou jezdit z Brna do Prahy dva speciální vlaky. Od pondělí do pátku. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Jakmile začne modernizace dálnice D1, nasadí České dráhy mezi Brnem a Prahou speciální vlaky. Spousta řidičů dá podle nich železnici přednost před nekonečným čekáním v kolonách.

Takzvané D1 Expresy budou jezdit od pondělí do pátku. Z Brna do Prahy vyrazí speciální souprava o čtvrt na sedm a o čtvrt na osm ráno. Vracet se pak budou v 17.03 a v 18.03 hodin. „Jsou určené lidem, kteří potřebují třeba kvůli práci co nejrychleji dojet do Prahy. V jiných stanicích vlaky ani nezastavují. Kdo bude chtít cestovat třeba do České Třebové nebo Pardubic, může využít ostatní spoje, které jezdí každé dvě hodiny," informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Zřejmě od září

Speciální vlaky zvládnou cestu mezi Brnem a Prahou za dvě hodiny a dvaačtyřicet minut. „Soupravy budou klimatizované, s elektrickými zásuvkami a wifi připojením k internetu," upozornil Šťáhlavský. D1 Expresy nasadí okamžitě, jakmile Ředitelství silnic a dálnic zahájí práce.

Modernizace dálnice D1 má začít v září. „Vše se ale odvine od výběrového řízení na dodavatele. Případná odvolání mohou zahájení prací oddálit a plánovaný harmonogram narušit. Každopádně přípravné práce chceme letos zahájit," řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Modernizace se bude týkat hned několika úseků dálnice. Na jihu Moravy například mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. Celkově bude stát sedmadvacet miliard korun.

Řidič Roman Michálek se výměně auta za vlak nebrání. „Pokud budou opravy rozsáhlé a na dálnici vzniknou často kolony, asi dám přednost cestě vlakem. Není to sice spolehlivé na sto procent, ale pojedu v klidu a ještě vyřídím spoustu věcí přes internet," řekl řidič. Ve vlaku bude i bistro a speciální vagon pro ženy.

Jízdenka do Prahy stojí v současnosti 210 korun. Pokud cestující využijí slevových akcí, mohou si lístek koupit už od sto padesáti korun.

Zpoždění se nebojí

Na trase Brno Praha jezdí také žluté autobusy Student Agency. Zpoždění svých spojů se firma nebojí. „Dálnici opravují skoro pořád. Věříme, že modernizace půjde zorganizovat tak, aby to dopravu ovlivnilo co nejméně. Naše spoje mají i tak čtvrthodinovou rezervu, takže dvouapůlhodinová jízdní doba zůstane zachovaná," uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Nejbližší změnou v jízdních řádech Českých drah, kterou lidé na jihu Moravy zažijí, je změna odjezdů u dvou spojů. Z Veselí nad Moravou do Moravského Písku vyjede od neděle ranní osobní vlak ve 4.17, tedy o čtyři minuty dříve, a osobní vlak z Hodonína přes Staré Město u Uherského Hradiště do Kunovic vyjede o pět minut dříve ve 4.17 hodin.