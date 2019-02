Jižní Morava /ROZHOVOR/ – Doposud ho lidé znali spíše jako šéfa brněnských strážníků. Se svou kanceláří v brněnské Štefánikově ulici se ale pomalu loučí. Čeká ho hejtmanská na Žerotínově náměstí. „Na kancelář si moc nepotrpím, vždy si s sebou přinesu jen pár osobních věcí, jako jsou modely aut a vyznamenání," říká budoucí hejtman Bohumil Šimek, který vystřídá po osmi letech ve funkci sociálního demokrata Michala Haška.

Bohumil Šimek míří z postu šéfa brněnských strážníků do vedení Jihomoravského kraje. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Jaké jsou vaše poslední dny u městské policie?

Před volbami jsem se snažil práci neodbývat a často jsem jí obětoval i víkendy. Nyní projednávám s vedením Brna například nový rozpočet. Zdá se mi však, že odcházím od nedodělané práce. I přesto má ale městská policie jen jediný problém, a to je nedostatek lidí.

Za život jste příliš zaměstnání nevystřídal. První bylo v brněnském Zetoru. Jak na to vzpomínáte?

Byla to spíš krátká brigáda. V práci jsem konzervativní a dlouho se rozmýšlím, co bych chtěl dělat a jestli mě to někam posune. Srdeční záležitost pro mě ale byla vždy policie, kde jsem strávil osmnáct let. S nadsázkou říkám, že nyní mířím na čtyřletou mateřskou dovolenou. Vzdám se funkce ředitele, ale právně zůstanu zaměstnancem městské policie, i když mimo službu.

Bohumil Šimek

• Narodil se 2. března 1959 v Brně.

• Vystudoval práva na dnešní Masarykově univerzitě v Brně.

• V roce 1990 začal pracovat u policie jako vyšetřovatel, od roku 1993 do roku 2008 šéfoval okresnímu policejnímu ředitelství pro Brno-venkov.

• Poté čtyři roky vedl kancelář hejtmana Michala Haška, kterého nyní střídá ve funkci.

• V roce 2013 nastoupil k brněnským strážníkům. Od roku 2014 zastupoval odvolaného ředitele, o rok později ho na tento post zvolilo brněnské zastupitelstvo.

• Mezi jeho koníčky patří například sbírání modelů aut.

• Je ženatý, má dceru a psa Lorda.

Porušil jste někdy za kariéru u policie předpisy nebo zákon?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Snažím se vše dodržovat. Často ale ve spěchu člověk nějaký předpis poruší. Jednou jsem dostal pokutu přímo od strážníků, když jsem tu pracoval jako náměstek pro ekonomiku. Šel jsem podepsat smlouvu asi na pět minut a říkal jsem si, že to určitě stihnu. Nezaplatil jsem parkovné a dostal pokutu. Tu jsem uhradil a lístek od ní mám schovaný jako relikvii.

Čtyři roky jste pracoval pro Michala Haška. V kampani jste o něm ale mluvil hodně negativně. Jak jste spolu mohli dříve spolupracovat?

Znal jsem ho ještě z dřívější doby. Věděl o mých organizačních schopnostech, a tak za mnou po vítězství v krajských volbách v roce 2008 přišel s nabídkou, jestli bych mu vedl kancelář a pracoval jako bezpečnostní ředitel. Roky u policie byly krásné, ale přišel čas se posunout dál. Michal Hašek byl v té době úplně jiný člověk.

Jaký byl tedy jako šéf?

Nedá se mu rozhodně upřít, že je velmi pracovitý. Myslím, že v začátku měl snahu hodně věcí rozhýbat a kraj posunout. Nicméně se později začal více věnovat čistě politice a budování kultu osobnosti. Zájem o kraj šel poněkud stranou. To bylo někdy od roku 2011.

Už jste s ním nějak řešili předání krajského úřadu?

Zatím jsme se jen bavili o termínu ustavujícího zastupitelstva, které bude šestnáctého listopadu.

Hašek nezískal žádnou placenou funkci ve vedení kraje. Nebojíte se ale, že bude působit skrytě?

Věřím dosavadnímu přístupu sociální demokracie. Čas ale ještě ukáže, jak to bude.

Plánujete nějaké změny ve vedení úřadu?

Určitě změníme fungování odborů, aby byly podobné struktuře krajské rady. Propouštět ale nebudeme. Možná si zadáme audit, který zhodnotí fungování celého úřadu. Ještě se se vším ale budu muset seznámit.

Po Haškovi zůstává na kraji řada rozdělaných projektů, jako jsou například lázně v Pasohlávkách. Jak se k nim budete stavět?

V koalici jsme se dohodli, že k těmto velkým tématům budeme pořádat setkání, kde se se vším řádně seznámíme a rozhodneme. Například lázně v Pasohlávkách se mi líbí, protože zlepší zdraví Jihomoravanů.

Velkou roli v nich ale měly hrát investice z Číny. Budete se je i vy snažit nalákat, včetně tamních turistů?

V tomhle asi budeme prozatím spíše pasivní a počkáme, jaká nabídka přijde. Čína sice může jižní Moravu využít jako svůj odrazový můstek v České republice nebo v Evropě, ale chtěl bych, aby z toho měl přínos celý kraj.

Pomníkem hejtmana Haška je určitě i brněnské letiště a jeho audit. Plánujete ho znovu otevřít?

I o tom se budeme bavit v koalici. Dosavadní smlouva o pronájmu je pro kraj jednoznačně nevýhodná a musí se změnit. Navíc pokud chce letiště získávat nějakou krajskou podporu, musí otevřít hospodaření a ukázat, v čem je ztrátové. I kolem zveřejněného auditu je stále mnoho nejasného. Bude potřeba zlepšit i komunikaci s vedením letiště. Ta dosavadní rozhodně není vyhovující.

Kromě lázní a letiště bylo třetím velkým tématem uplynulého funkčního období krajské vlády i vydání zásad územního rozvoje. Začnete hned pracovat na jejich aktualizaci?

Ano a jsem rád, že tuto oblast mají na starost Starostové pro jižní Moravu a náměstek Martin Maleček. Právě jihomoravští starostové totiž nejlépe vědí, kde jsou hlavní problémy. Nechtěl jsem, aby předchozí vedení kraje schválilo zásady v současném znění, ale musíme to přijmout. Budeme se snažit rozhodnout o všech trasách silnic, které jsou v zásadách řešené pomocí územních rezerv.

Takže můžete slíbit, že rozhodnete například o vedení D43 v severní části kraje?

Ke schválení povede ještě řada jednání, ale věřím, že se nám povede lépe než minulé krajské reprezentaci.

Už dřív jste řekl, že vaše první kroky ve funkci povedou na brněnský magistrát, se kterým chcete zlepšit komunikaci. Jak přesně?

Asi všichni vnímají, že tu žádná komunikace vůbec nebyla. A nešlo jen o rozpor ve stranickém vedení. Nemohl za to ani Haškův stranický kolega Roman Onderka, který Brnu vládl dříve, a ani tak s ním Hašek nekomunikoval. Chci s Brnem nejen komunikovat, ale také spolupracovat. Například ve společné prezentaci kraje a města a lákání turistů. Nyní k tomu má Brno jednu agenturu a kraj druhou. Spojením sil budeme nejen úspěšnější, ale také ušetříme peníze. Chceme spolupracovat i na dalších projektech, než je jen lákání turistů do kraje.

Jaké to mají být?

Například krajský integrovaný dopravní systém je na velmi dobré úrovni, ale dá se ještě zlepšit. Mohli bychom vymyslet například kartu, která by platila na celé jižní Moravě a dalo by se na ni jezdit. Něco podobného bývalé pražské Opencard. Elektronizace dopravy je totiž určitě dobrý nápad.

Elektronické jízdné ale začne v Brně platit už příští rok.

To je sice pravda, ale uvést ho do života s celokrajskou platností není na Brně.

Budete chtít integrovaný dopravní systém například více propojit i se sousedními kraji?

Tomu se vůbec nebráním. Třeba na Vysočině nic takového nefunguje. Pokud se budou chtít připojit, budu určitě pro.

Páteří systému jsou ale vlaky. Za tři roky skončí smlouva s Českými drahami, které dopravu dosud zajišťují. Plánujete novou zakázku zadat přímo, nebo přichystáte soutěž?

Jsem rozhodně zastánce otevřenosti a i celá koalice je pro vyhlášení soutěže. Je ještě předčasné říkat, jestli se bude soutěžit doprava pro celý kraj, nebo po menších celcích.

Krátce před volbami Transparency International představila hodnocení krajů v mnoha kategoriích. Jižní Morava značně pohořela v otevřenosti, za jejíhož fanouška se označujete. Změníte to nějak?

Na tom jsme se už v koalici shodli. Vytvoříme úplně nový web kraje, na kterém půjdou snadno dohledat všechny informace pro lidi. Ideálně tak, aby museli co nejméně podávat žádosti o informace podle zákona o jejich svobodném přístupu k nim. Také plánujeme komisi, kde budou všechny strany zastupitelstva a která doporučí další řešení.

S transparentností souvisí i prezentace kraje. Minulé vedení například spolupracovalo s kontroverzní lobbistkou Janou Mrencovou. Plánujete i vy využívat externí agentury?

Tiskové oddělení kraje nemá moc lidí, ale jsou to lidé kvalitní. Zlepšení naší prezentace patří mezi strategické body. Chceme zlepšit celý krajský marketing a hledat nové cesty. Jestli ale půjde o práci pro tiskové oddělení, nebo někoho z náměstků, ještě říct nemohu. Kraj se nedá zviditelnit jen tím, že natočíte podivný klip s poskakujícími lidmi. Mrzí mě, že když otevřu noviny, najdu v nich reklamu na Dolní Rakousko, ale na jižní Moravu ne. To je třeba zlepšit. Zda bude potřeba najít pomoc u agentury, ještě nevím.

O propagaci se staraly například Parlamentní listy, ve kterých o hejtmanu Haškovi a kraji vycházely pochvalné články.

V tom pokračovat nebudeme. Podle mě to byla právě součást budování kultu Haškovy osobnosti. Chtěl být hodně viditelný nejen jako hejtman, ale jako předseda asociace krajů.