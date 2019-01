Břeclavsko, Hodonínsko /FOTOGALERIE/ – Odhozené v krabicích u popelnic, nebo dokonce v nich. Neočkované a neodčervené. I tak končí na Břeclavsku koťata, která lidé pořizují blízkým jako vánoční dárky. Hned osm jich má v útulku také Ludmila Stejskalová z Velkých Pavlovic.

Pořizují je podle jejích slov především rodiče v dobré víře svým dětem. „Viníky jsou pochopitelně rodiče. Začíná to většinou tak, že se děti přijdou podívat do útulku, pohladí si kočičku, zamilují se do ní a chtějí ji domů. Neuvědomují si ale, že zvíře je živý tvor a potřebuje péči,“ podělila se o své zkušenosti provozovatelka Azylku u Ludmily.



Většinu koček podle ní lidé odhazují první až druhý lednový týden. „Rodičům skončí dovolená a dětem prázdniny. Nastanou běžné povinnosti, které se s péčí o kočičky neslučují,“ řekla Stejskalová.

V případě psů je oproti tomu situace zcela opačná. „Posledních pár let tady po Vánocích moc pejsků nemáme. Jinak je tomu na podzim, kdy jdou děti do školy a na pejsky už nemají čas,“ uvedla Vilma Görlichová z útulku pro psy, který působí při hodonínské zoologické zahradě.



To potvrzují i v útulku v Bzenci u Hodonína. „Jde o největší klišé a kachnu. Za třináct let, co provozujeme útulek, se nám nic podobného nestalo. Spíš se objevují zatoulaní psi, kteří utekli před petardami,“ přiblížila Radka Hájková.