První vznikl v kraji před patnácti lety a otevřeli ho v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří. Jako druhý v republice. „V současnosti funguje v České republice šestasedmdesát babyboxů. Jejich dvířky už prošlo dvě stě dětí,“ řekl zakladatel těchto speciálních schránek Ludvík Hess.

Zatím posledního novorozence našli zdravotníci začátkem letošního roku v blanenském babyboxu. Na novorozenecké oddělení do sousedních Boskovic ho záchranáři odvezli první lednovou sobotu. Podle lékařů byl dva až tři dny starý chlapec zabalený jen do ručníku zdravotně zcela v pořádku. „Lepší dát miminku šanci na život, než ho někde odhodit,“ okomentovala odložení dítěte do speciální schránky jedna ze čtenářek Deníku Denisa Žouželková.

Nyní už odloženého chlapečka vychovává náhradní rodina. Bezdětný manželský pár, který už v minulosti splnil všechny zákonem stanovené podmínky pro osvojení. O svěření do jeho péče rozhodl předběžným opatřením soud. „Zdravotní stav chlapečka už umožnil jeho propuštění z nemocnice. Podali jsme proto soudu návrh na předběžné opatření, aby dítě mohlo být bez dalších průtahů předáno do náhradní rodiny,“ informovala vedoucí blanenského odboru sociálních věcí Jana Fadrná.

Podle krajské mluvčí Moniky Brindzákové byly v Jihomoravském kraji všechny děti z babyboxů ihned z nemocnic umístěny na základě předběžného opatření vydaného příslušným soudem do péče náhradních rodičů. „Ti byli vytipováni ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který vede evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli. Soud také ustanoví dítěti poručníka,“ upřesnila Brindzáková.

Babyboxy v kraji

Nemocnice Milosrdných bratří Brno (od 2005, 18 dětí)

Nemocnice TGM Hodonín (od 2010, 0 dětí)

Nemocnice Vyškov (od 2013, 4 děti)

Nemocnice Znojmo (od 2015, 0 dětí)

Nemocnice Břeclav (od 2015, 1 dítě)

ZZS JMK Blansko (od 2018, 1 dítě)

Nemocnice Boskovice (od 2018, 0 dětí)

Nejvíce dětí nalezli zdravotníci na jihu Moravy v brněnském babyboxu. Osmnáct. Ve schránce ve vyškovské nemocnici čtyři. V Břeclavi a v Blansku po jednom. Zatím naprázdno vyšly boxy v Hodoníně, ve Znojmě a v Boskovicích.

S některými náhradními rodinami je zakladatel babyboxů Ludvík Hess v kontaktu. „Pokud mi to sami rodiče nabídnou. Ale o kontakty s novináři rodiče nemají zájem. Je to velmi citlivé téma,“ poznamenal muž.



Několikrát zaznamenal také případy, kdy se o dítě odložené do speciální schránky přihlásila jeho biologická matka.

Speciální schránky vyrábí Zdeněk Juřica. Od roku 2012 už mají jeho babyboxy dvojúrovňovou signalizaci, která pozná i planý poplach. Starší modely jsou postupně obměňovány. „Nové schránky jsou připojené na internet, a dají se tak na dálku seřizovat. Jsou tím pádem pod stálým dohledem," uvedl Juřica.

Očekávaná životnost boxu je deset let. Jedna schránka stojí přibližně tři sta tisíc korun. Náklady na její zřízení pokrývají sponzoři, náklady na provoz jsou minimální.

Zatím poslední box otevřeli v Praze 5. prosince ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Další schránky jsou v jednání ve Žďáru nad Sázavou, Lounech a Tachově.