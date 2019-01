Jižní Morava - Odpočítávání posledních vteřin roku a pak výbuchy radosti a veselí. Závěr roku bude i letos spojený s ohňostroji na nočním nebi. Jejich omezení by uvítala třeba brněnská zastupitelka Jasna Flamiková.

„Regulace je vhodná. Nejen kvůli zvířatům. Někteří lidé jsou totiž schopni používat zábavní pyrotechniku kdykoli a kdekoli se jim zachce. Exploze se tak od Vánoc ozývají stále a řadě lidí to může působit stres a potíže. Město by mělo jít příkladem a ohňostroje používat tak, aby omezovaly co nejméně obyvatel,“ konstatovala Flamiková.

V některých městech na jihu Moravy už nyní uvažují, že silvestrovský ohňostroj vynechají a peníze použijí na jiné věci. V Letovicích na Blanensku stál městský ohňostroj v předchozích letech kolem dvaceti tisíc korun. Letos za něj Letovičtí zaplatí dokonce sedmdesát tisíc korun. „Je to kvůli tomu, že letošní rok si připomínáme sto let od založení první republiky. Do budoucna ale zvažujeme, že ohňostroj zcela vypustíme. Přijde nám lepší použít peníze na něco smysluplnějšího,“ řekl letovický místostarosta Radek Procházka.

Nejčastějšími odpůrci ohňostrojů jsou především majitelé psů. „Když neberu v potaz služební zvířata, která cvičí, aby se nebála třeba výstřelů ze zbraní, podobně jako většina psů má i náš Pepper velký problém s výbuchy. Bojí se bouřky, exploze z petard a ohňostrojů. Jsou pro něj naprosto stresující. Když můžeme, odjíždíme na závěr roku na chalupu v lese, kde v klidu přečkáme příchod nového roku,“ svěřila se majitelka čtyřletého Českého fouska Jana Navrátilová.