Pivní festival Oktoberfest se koná na Zelném trhu. Po celý víkend se mohou návštěvníci těšit na březňáky od Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan a Lowenbrau čepované do litrových tupláků.

Pivní festival Oktoberfest na Zelném trhu potrvá celý víkend. Návštěvníci se mohou těšit na piva čepovaná do tupláků po vzoru mnichovské pivní slavnosti. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Oslava svatby Ludvíka Bavorského a Terezy Sasko-Hildeburgské, tak vznikl tradiční mnichovský Oktoberfest. Nyní na něj mohou lidé vyrazit i do Brna.

