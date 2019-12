/VIDEO/ Na Blanensku už také začala lyžařská sezona. V Olešnici v pátek ve čtyři hodiny odpoledne spustili v tamním ski areálu kotvu a dětský vlek. I když na lyžování nebyly ideální podmínky a upravená je zatím jen část sjezdovky, desítkám lidí to vůbec nevadilo.

Z aut vytáhli lyže nebo snowboardy a hurá na svah. „Je to naše první lyžování v nové sezoně. V sobotu mám program na bruslích a v neděli musím do práce. Tak jsme neváhali, sedli s dcerou do auta a vyrazili. Máme to sem slabých čtyřicet kilometrů. Pro rodinné lyžování je Olešnice ideální sjezdovka. Jezdíme i do Poličky, ale tam ještě není nasněženo. Nebo do Nového Města,“ hlásil v pátek před pátou odpoledne Jiří Janeček z Vendolí.