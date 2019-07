K opravě použili technici speciální omítkovou směs dodanou z Německa, která vyžadovala správné vysychání. „Technologický proces nanášení omítky spočíval v tom, že se natáhla vrstva, změřila se vlhkost a jakmile ustoupila, mohla se natáhnou vrstva další. Proces tak byl časově dost náročný,“ přiblížil postup opravy starosta Čejkovic Pavel Novotný.

Na opravu fasády zámku dohlíželi i památkáři. „Je to krásné,“ pochválil nový vzhled zámku třeba Tomáš Zemánek z Kyjova.

Návštěvníci zámku nebudou obdivovat jen novou fasádu, ale také předláždění silnice za zámkem. Původní dláždění bylo různorodé a nerovné. Dělníci tedy dlažbu rozebrali a opět ji seskládali do sjednoceného obrazce. „Je to teď velmi pěkné. Do Čejkovic kostkové ulice zkrátka patří a v ulici za zámkem se to přímo nabízí. I přesto, že obyvatelé obce mají raději asfalt, jsem rád, že alespoň v některých uličkách se nám daří tuto raritu udržet,“ doplnil starosta.

V opravách zámku budou čejkovičtí pokračovat i v dalších letech, o rozsahu ale rozhodne rozpočet obce.