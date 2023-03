/VIDEO/ MDŽ 2023 v podání Ochotníků ze Šardic rozpumpovalo domácí Obecní halu U Orla. Program k Mezinárodnímu dnu žen nachystala dvacítka chlapů. Bavili zaplněnou domácí scénu s kapacitou čtyř stovek míst.

Ochotnické vystoupení v Šardicích. | Video: Deník/Petr Turek

Za vystoupením šardického souboru se sjeli diváci nejen ze širokého okolí, ale také ze sousedního Slovenska. Mohli se tak těšit na Evu a Adama, na mužné bohyně a pak také na tradiční šardické vysypávání slováckých ornamentů pískem, byť pojaté hodně osobitě. A totiž jako seminář či workshop za účasti výlučně ženských celebrit, jako Lucie Bílá, egyptská královna Kleopatra, Babička, vědkyně Marie Curie-Skłodowská či kněžna Libuše. Nejhlasitější smích však sklízelo jméno svým způsobem populární političky, předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Ta se ale podle moderátora omluvila, kvůli tomu, že ji do Šardic nepustil zachycený svetr.

Smích se nesl sálem i v následujících minutách. Zejména poté, co si už ženy užívaly ve wellness, kde si stěžovaly na své muže. A tak rychlým tempem pokračovala estráda MDŽ, kterou Ochotníci ze Šardic odstartovali už v roce 2012. „Každý rok je něco úplně jiného a nové scénky. Vždycky je to o tom, že společně dáme dohromady nějaký scénář, povykládáme si o tom a pak se to vyvíjí tady, na zkouškách. Spíš je to taková zábava,“ přiblížil moderátor i režisér Jiří Foltýn.

Každoročně se před Ochotníky ze Šardic zaplní sál. „Nyní je už myšlenka trochu jiná. Kvůli zprávám a všemu, co se okolo děje, je naším zájmem to, abychom pobavili lidi. A ti aspoň na ty dvě hodiny zapomněli na zprávy, co slyší z televize. Myslím si, že se to asi podařilo,“ doufal režisér.

Šardický divadelnický soubor je složený z policistů, zemědělců, soukromých rolníků či studentů. „Časová náročnost práce je čím dál větší a větší. Snažíme se, a za to jsem rád. Všichni, co vystupujeme, sem peníze spíš nosíme. To, co se tady utrží, tak dáváme na dobročinné účely,“ připomněl Foltýn s tím, že nyní mají několik požadavků o sehrání jejich poslední hry S tvojí dcerou ne!