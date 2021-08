Brněnské Technické muzeum si připomíná šedesátileté výročí od svého založení. Příchozí obdivují a fotografují nejenom historické vozy, ale i řidiče a spolujezdce v dobovém oděvu. V jednom z vozů jede kompletní oddíl četníků. „Zanedlouho bude následovat na pódiu módní přehlídka Od šněrovačky po minisukni. Bude to průřez historií módy,“ ukazuje o kus dál Zuzana Doubravová z muzea.

Modelky a jeden model ukazují oděvy od konce devatenáctého století po šedesátá léta dvacátého století. Jednotlivé detaily přibližuje Bertha Benzová, manželka slavného vynálezce automobilů oblečená v korzetu a ve spodnicích. „Dámy ze slušné rodiny nevyšly ve třicátých letech ven, aniž by neměly zahalená kolena. Jako doplněk šatů vidíme boa,“ komentuje jeden z oděvů.

Nový přírůstek: Turbolet

Po módní přehlídce následuje ve čtyři hodiny odpoledne hlavní bod programu, který začal už v deset dopoledne. Slavnostní prezentace nového přírůstku do sbírky oboru Letectví a kosmonautiky, a to zrenovovaného letounu L-410A Turbolet. „Je to letadlo do nepohody. Vyrábí se do dneška. Jedná se o jeden z prvních vyrobených kusů,“ poznamenává kurátor oboru Letectví a kosmonautika Tomáš Přibyl.

Zmiňuje také, že křídlo je k trupu letadla připevněné čtyřmi kolíčky a přirovnává je ke spojovacím součástkám nábytku z Ikey. „Jedná se o svorníky v průměru 17,1 milimetrů. Ty v počtu čtyř kusů křídlo drží,“ opravuje jej obchodní ředitel firmy Aircraft Industries Tomáš Novák. Firma pro muzeum letoun renovovala.

Toto letadlo se vrací do Brna po padesáti letech. Poprvé přistálo ve městě v září roku 1971. „Letoun jsme kompletně rozmontovali, zrenovovali a uvedli do pohledového stavu. Rok výroby je 1971. Jedná se o jeden z mála zachovaných letounů, jde o jeden z prvních kusů sériové výroby,“ zdůrazňuje jedinečnost tohoto Turboletu.

Parní tramvaj Karolínka

Návštěvníky dopravují z centra Brna přímo do areálu Technického muzea historické soupravy hromadné dopravy. „Autobusy a šaliny jezdí z náměstí Svobody a opačným směrem celý den zdarma. I parní tramvaj Karolínka,“ jmenuje Doubravová.

Když Karolínka přijíždí nebo odjíždí, je její zatroubení slyšet v celém areálu. Jedno dítě, které se nachází v bezprostřední blízkosti, dokonce dohání k slzám. „Nejvíce si děti zatím užívaly parní šalinu a historické vozy,“ říká Brňanka Jitka Melounová.

Nyní už je ale i se svými ratolestmi v technické herně v nejvyšším patře muzea. Zrovna si tam zkouší bubliny.

Zástupci muzea připravili pro malé návštěvníky více stanovišť. Jedním z nich je Maxwellův setrvačník, kde si zkouší, jak funguje kynetická energie. Na jiném stanovišti zase pohyb mince znázorňuje pohyb kosmického tělesa, které je v zakřiveném časoprostoru přitahováno černou dírou, až je pohlcené. „Synovi se velmi líbil otočný kruh,“ poukazuje Hana Klanicová a předmět, který také nastiňuje, jak funguje fyzika.

Celodenní oslavu muzea zakončuje v šest večer ve venkovních prostorech areálu koncert známé kapely Žlutý pes.