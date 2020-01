Podle předsedkyně tamního spolku zahrádkářů Jaroslavy Tomandlové se pajasan objevil i u bytových domů. „Kdyby se tam občas nesekala tráva, je ho tam plno. U cesty na Želešice rostlo skoro devadesát malých stromků, tak jsme je vykopali i s kořeny,“ uvedla Tomandlová.

Vykopání je podle odborníků nejúčinnější způsob, jak pajasan vymýtit. „Ideální je uříznout výhonek na podzim a natřít řeznou ránu herbicidem. Ten se dostane až ke kořenům a pak stačí stromek vykopat,“ poradil odborník na postřiky Petr Ackerman. Podle něj je potřeba pajasan likvidovat průběžně a nenechat ho příliš vyrůst.

V Brně roste pajasan třeba na nábřeží Svratky. Tam úředníci podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka počítají s jeho kácením kvůli protipovodňovým opatřením. A čtyři stromy už skáceli z bezpečnostních důvodů i při úpravách u hlavního nádraží. „Je to náletová dřevina, která roste opravdu všude, třeba i ve vnitroblocích,“ upozornil na těžký boj Poňuchálek.

Pajasan žláznatý

- Pajasan žláznatý je listnatý strom pocházející z Asie. Do Evropy ho z Číny dovezli v 17. století.

- Dorůstá do výšky až 25 metrů.

- Velmi rychle rostoucí rostlina utlačuje ostatní zeleň.

- Lidé ho pěstují jako okrasný strom, často však roste jako planá dřevina zejména na brownfieldech a poblíž silnic a kolejí.

- Invazivně proniká i do travnatých a skalnatých oblastí.

Potvrdil to i arborista Jiří Rozsypálek z Mendelovy univerzity v Brně. „Nadneseně řečeno dokáže pajasan růst ze vzduchu. Žije i ve velmi znečištěném prostředí měst. Proto je tak velmi rozšířený. A podle mého názoru už je pozdě s ním bojovat,“ sdělil Rozsypálek.

Dodal přitom, že se možná ve městech postará o vymýcení invazivní dřeviny příroda. „Dost pajasanů začíná umírat. Může za to houbička verticillium, která se objevuje i na javorech,“ vysvětlil odborník, který se zaměřuje na péči o dřeviny ve městech.

Boj s pajasanem má podle Agentury ochrany přírody a krajiny smysl spíše v národních parcích a chráněných krajinných oblastech, kde může utlačovat vzácné a chráněné rostliny. „Lze na něj poskytnout dotace,“ uvedla Lenka Slavíková z brněnské pobočky agentury.

Třeba na Pálavě bojují s pajasanem, který se loni dostal na seznam invazních druhů Evropské unie, už deset let. V Podyjí se pak strom šíří v posledních letech.