„Na moderní nízkopodlažní soupravy jsem zatím štěstí neměla. U starších vlaků, které tady nyní dočasně jezdí, jdou často špatně otevírat dveře. S malým dítětem je tak cestování problematické, ale pomohli mi otevřít jiní. Manžel jezdí vlakem častěji, je to kus chlapa a se dveřmi kolikrát měl co dělat. Až staré soupravy vyřadí a budou jezdit nízkopodlažní, bude to super,“ řekla Deníku Rovnost žena.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Jízdu Moravií z Brna si ve čtvrtek před polednem pochvalovala také cestující, která se představila jako Jožka. „Ráno jsem jela do Brna autobusem, kde se netopilo a zmrzala jsem i ve vlaku. Tohle je úplně jiná jízda. Moc pěkné, komfortní, tiché a příjemné svezení. Opravdu. Cestující si to podle mého po těch letech kodrcání zasloužili. Jen mám obavy, aby nové vlaky brzy nepoškodili vandalové a sprejeři. Když se podívám, jak už teď vypadají stěny a tunely na opraveném koridoru mezi Brnem a Blanskem, tak je mi z toho dost smutno. Proč je ničí? Nechápu to,“ dodala další z cestujících.

V různých částech regionu už nyní kromě jedné čtyřvozové jezdí i šest dvouvozových souprav Moravia. Na linkách S2, S3 a také na lince S51. Další třicítku čtyřvozových mají železničáři postupně zařazovat do provozu v příštích týdnech. Moderní soupravy vyjdou kraj na bezmála sedm milionů korun. Jejich nasazení má ale zatím několikaměsíční skluz. Komplet objednané soupravy má kraj převzít do konce dubna.

„Nasazení čtyřvozového typu vlaků dodávaných na jih Moravy je ve zmíněném projektu důležitým milníkem. Tento týden se nám podařilo zákazníkovi předat do jeho vlastnictví i všech šest krátkých jednotek. První čtyřvozová jednotka ve čtvrtek vyrazila do zkušebního provozu a v následujících týdnech ji budou postupně doplňovat další, až jich bude na jihomoravských tratích jezdit všech jednatřicet,“ uvedl za společnost Škoda Group její šéf Tomáš Ignačák.

VIDEO: Test vlaku z Adamova do Blanska po nehodě? Náraz dveří i lomcování klikou

Vlaky Moravia jsou postavené na platformě RegioPanter a určené pro provoz na příměstských a regionálních linkách. Název Moravia symbolicky odkazuje na první lokomotivu, která kdy přivezla vlak do Brna. Vlaky mají červenobílý design a každá souprava je pojmenována po některé z odrůd vína, které se na jihu Moravy pěstují.

Cestující mají v soupravách větší komfort i prostor. „Jednotky jsou vybaveny sedadly umístěnými do boku vozidla, které poskytují více místa pro zavazadla. Cestující ocení bezbariérové vstupy i větší prostor pro kočárky a kola. Jízdu zpříjemní výkonná klimatizace, připojení Wi-Fi, USB porty i zásuvky na 230 V,“ informovali zástupci výrobce nízkopodlažních souprav.

Jednotky jsou vybaveny moderním informačním a kamerovým systémem. Na obrazovky náhodně promítá záběry z různých míst vlaku jak strojvedoucímu, tak cestujícím, a to včetně záběrů z přední vnější kamery. Zajímavostí jsou i okna prostupnější pro mobilní signál.

Vlaky Moravia jsou navíc vybaveny defibrilátory, které mohou pomoci zachránit život při srdeční zástavě přímo ve vlaku. „Cestující na jižní Moravě si zaslouží kvalitní podmínky pro cestování, které odpovídají 21. století. Vlakové soupravy Moravia jsou perfektně vybavené moderní nízkopodlažní jednotky podle našich požadavků. Od loňského podzimu už mohou cestující na linkách S2 a S3 nebo S51 na některých spojích využívat krátké soupravy Moravia, od čtvrtka to je první čtyřvozová,“ sdělil jihomoravský radní pro dopravu Jiří Crha.