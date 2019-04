Co vás při přípravě Pálavského vinobraní nejvíce potěšilo?

Velkou radost mám z nového loga a vizuálu festivalu. Sice logo vzbudilo rozporuplné reakce, ale podle mě je zajímavé, pěkné, originální a zapamatovatelné.

Dočkají se návštěvníci nového loga i na kelímcích, které budou při vinobraní poprvé vratné?

Ano. Máme limitovanou edici deseti tisíc kelímků. Denně bude k dispozici přes třicet tisíc vratných půllitrových kelímků.

Proč jste vratné kelímky zavedli?

Podle mě je to nevyhnutelný trend. Správné rozhodnutí. Festival, který je spjatý s vínem a tím jaksi i s přírodou, si má logicky rozumět s ekologií.

Pálavské vinobraní je hlavně o vínu, jídle a zábavě. Kolik v Mikulově vyroste stánků?

Zhruba dvě stě. Z toho na padesát nabídne víno, burčák nebo občerstvení. Největší koncentrace místních vinařů bude ve Vinařském městečku. Lidé se tam setkají i s bohem vína Bakchem.



Zmínil jste burčák. Letos jeho sezona přišla rekordně brzy, bude ho ještě na vinobraní dost?

Určitě. Když se mě na to ptali kamarádi, říkal jsem jim, že dřív jsme se obávali, jestli už bude burčák, teď máme trošku strach, jestli ještě bude. Vinaři nás ubezpečili, že jsou připravení.



Na jaká hudební lákadla se návštěvníci mohou těšit?

Hudební vystoupení zazní na šesti scénách. Každý návštěvník si najde to své, nechybí zástupci popu, rocku, jazzu, vážné i lidové nebo dechové hudby. Poprvé tady zazpívá Vojtěch Dyk s orchestrem B-Side Band. Do Mikulova se vrací třeba kapela Divokej Bill a zpěvačka Aneta Langerová. Já osobně se těším na Tonyu Graves, která se předvede v amfiteátru.



Rozšířili jste nějak programovou nabídku?

Více zapojíme Lormovo náměstí. Letos si tam lidé užijí více účinkujících. Jinak už ve městě moc není kam se rozšiřovat. Zaměřujeme se tak na větší komfort pro návštěvníky. Chceme udržet jedinečnou atmosféru, kterou Pálavské vinobraní má. Ocenili ji nedávno i v britském deníku Guardian.

Co byste doporučil z doprovodného programu?

Zajímavý bude historický průvod, výstava Vínem napříč staletími a soutěž pro malé i velké Po stopách vinaře. Pro letošek dostane trochu jiný kabát. A myslíme i na děti. Mohou se těšit na pohádky, tance a písničky, kejklíře i šermířské zápasy a uvidí výcvik dravců.



Do Mikulova se sjíždějí lidé z celé republiky. Aktuálně je ve městě a v okolí několik dopravních omezení. Nemáte z toho obavy?

Máme příslib, co se týká přímo Mikulova, že všechny současné uzavírky by po dobu Pálavského vinobraní měly být průjezdné. Problém je omezení na mostu u Pasohlávek. Je vhodné využít objízdné trasy přes Podivín nebo Brod nad Dyjí a Dolní Dunajovice. Navíc se návštěvníci do Mikulova nedostanou přímo vlakem kvůli opravám trati. Místo vlaku pojedou posílené autobusové spoje hromadné dopravy a speciální autobusové linky.



Budou mít řidiči kde zaparkovat?

Pro osobní auta připravujeme pět parkovišť. Nově i za sportovní halou v ulici Na Hradbách. Část centra města bude uzavřená a místa konání vinobraní spojí kyvadlová autobusová doprava. Ta bude zdarma.



Navýšili jste cenu vstupného?

Nepatrně. Změnili jsme systém. Zrušili jsme dvě zóny, lidé se s jednou vstupenkou dostanou všude. Návštěvník si buď zakoupí permanentku na všechny dny – od září je v předprodeji za šest set padesát korun, nebo si na místě zakoupí jednodenní. Na hlavní program v sobotu to pak bude pět set korun. Informace najdou lidé na webových stránkách akce nebo sociálních sítích.