„Mrzí mě to. Bohoslužba předchozího papeže Benedikta XVI.v Brně před dvanácti lety byla velký zážitek. Z naší farnosti ale nejsem sama, které odrazuje měnící se situace a vyřizování dokumentů,“ uvedla. Zájemci o účast musejí mít ukončené očkování proti covid-19 a povinná je navíc elektronická registrace. Požehnání Svatého otce tak Uhrová jako mnozí další uvidí pouze v televizi.

Přitom před pandemií ve farnosti zorganizovala s kolegy během asi deseti let 160 zájezdů pro věřící. Nejen u nás, ale na poutní místa po celé Evropě včetně Šaštína. „Tam někteří Lanžhotčané chodili dokonce pěšky, je to asi dvacet kilometrů,“ zmínila.

Papež František pozdraví katolíky v šaštínské mariánské svatyni nedaleko hranic 15. září, na závěr své čtyřdenní slovenské cesty, kdy země slaví svátek patronky – Sedmibolestné Panny Marie. Konference biskupů Slovenska informovala, že za první tři dny od spuštění se zaregistrovalo více než dvanáct tisíc lidí. Očekává se však daleko větší účast, z čehož mají obavu epidemiologové. V roce 2009 bohoslužbu na letišti v brněnských Tuřanech na místě sledovalo 120 tisíc věřících. Tu poslední slovenskou v roce 2003 pak přes 200 tisíc lidí. „Co se mi doneslo, tak se do Šaštína chystají právě i věřící, kteří v dobrém vzpomínají na papežskou návštěvu v Brně," podotkla mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová.

Složité řešení dopravy a ubytování

I kvůli zmíněným opatřením z České republiky nevyrazí masové a oficiálně organizované společné zájezdy. „Dané podmínky to komplikují. Vyřešit dopravu a ubytování by bylo příliš obtížné. Zájemcům nezbývá než si vyřídit registraci individuálně,“ vysvětlila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.

Papež František ve středu vyzval k očkování. Podle něj jde o akt lásky, který očkovaný člověk prokazuje svým blízkým a celé společnosti.

Jak už Deník informoval, papež František bude mít na pódiu šestimetrový kříž vyrobený z trámů ze střechy z tornádem poničeného kostela v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Podle tamního faráře a původem Slováka Mariána Kaliny papež katastrofu zaregistroval a kříž byl iniciativou lidí, kteří návštěvu na Slovensku připravují.

Do Bratislavy František přiletí v neděli 12. září, druhý den se tam setká s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Poté přeletí do Košic a odtud se vydá do Prešova. Svoji cestu završí právě v Šaštíně.

Motto apoštolské cesty na Slovensko zmiňuje Matku Boží: „S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“. Jak sdělili organizátoři papežské cesty, vyzdvihuje hlubokou mariánskou úctu slovenských věřících v roce sv. Josefa, který vyhlásil Svatý otec.

Vyplatí se vědět

- Návštěva papeže Františka na Slovensku se uskuteční ve dnech 12. až 15. září.

- Bazilika v poutním místě Šaštíně je vzdálená asi jen dvacet kilometrů od Lanžhota na Břeclavsku.

- Stále platnou povinností pro cestující na Slovensku je mít dokončené plné očkování a vyřízenou elektronickou registraci.

- Informace o návštěvě a registraci ke mši najdete na www.navstevapapeza.sk.