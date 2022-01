Důchodci do sedmdesáti let přešli na elektronické šalinkarty od 1. listopadu. Studenti nad osmnáct let je využívají od začátku minulého roku. „Cestující si mohou elektronickou šalinkartu vyřídit prostřednictvím e-shopu brnoid.cz. Potřebují k tomu pouze fotku a naskenovaný nebo vyfocený občanský průkaz. Fotku i průkaz vloží při registraci do systému, a nemusí tak totožnost ověřovat na pobočce,“ řekla Tomaštíková.

Pokud cestující není na internetu zběhlý, stačí mu navštívit pobočku dopravního podniku, kde mu vše vyřídí pracovníci předprodeje jízdních dokladů. Podle zkušeností redakce Deníku Rovnost vše vysvětlují, dokud postup zákazník nepochopí.

„Šalinkartu mohou mít cestující vázanou na platební kartu, mobilní aplikaci, chytré hodinky, případně je možné zakoupit anonymní kartu za devětadevadesát korun,“ nastínila Tomaštíková.

Pro děti od deseti do patnácti let prodává dopravní podnik za třicet korun nálepku, která slouží jako nosič a dítě si ji může nalepit například na mobilní telefon.

Brno je po Ostravě a Ústí nad Labem teprve třetím městem v republice, kde od papírových předplatních jízdenek upustili.

V platnosti zůstávají papírové předplatní jízdenky, které si cestující pořídí od Českých drah nebo pro Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Dopravní podnik je bude uznávat.