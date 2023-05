Pětadevadesát let brněnského výstaviště: slaví veterány, sportem i obřími modely

/VIDEO/ Pětadevadesát let od založení si připomínají provozovatelé brněnského výstaviště, kteří v sobotu uvítali v hojných počtech návštěvníky na mimořádném programu. Ten pokračuje také v neděli od devíti hodin ráno do pěti odpoledne. Třeba do pavilonu B lákají zájemce historická auta, zapůjčilo je tam Technické muzeum Brno.

Návštěvníci brněnského výstaviště oslavili pětadevadesát let od jeho založení. | Video: Deník/Sabir Agalarov