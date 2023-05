Není to poprvé, co dům v centru Petrova a jeho obyvatelé dostali těžkou ránu. V roce 2020 tu řádila povodeň také.

„Už jsme na mrtvici. Náš třiadevadesátiletý děda říká, že zažil jen dvě povodně, v jednom a v šesti letech. Tedy téměř za sto let se tady nic nestalo. A nyní, po roce 2020, tady máme vodu znovu, a je to ještě horší. Ve středu nám začalo z ničeho nic bublat v umyvadle a bylo zle. Měli jsme tady lagunu,“ říká Věra Obrtlíková. V domě žije se sestrou a dědou, kterého hned ve středu přestěhovali k bratrovi.

Obří laguna ohrožuje Petrov na Hodonínsku. Hasiči čerpají vodu, podívejte se

Hasiči odčerpali lagunu ze dvora a pokračovali i v domě. „Už se sem nevrátím. Dům je hrozně podmáčený,“ pokračuje v slzách paní domácí. Přitom jak vzpomíná, bývaly doby, kdy jejich dům nebyl pod úrovní terénu. Následné navážky ale udělaly své.

Škody sčítají také na druhé straně obce s více než třinácti sty obyvateli. V lokalitě Kosečková opustila své koryto říčka Radějovka. Její jindy mělká hladina vystoupala až ke dvěma metrům a zalila prostor u železniční trati spojující Petrov se Strážnicí. Na vlastní kůži to pocítili lidé, kteří bydlí kolem.

FOTO: Velká voda v Sudoměřicích vyplavila výrobní halu i několik domů

Kontejner plnila například i Martina Baráková. „Z pole se nám voda dostala do humna, na dvůr a hlavně do sklepů pod barákem. Zaplavila nám všech šest místností i s mrazáky a lednicemi, prostě se vším, co jsme tam měli. Hodně nám pak pomohli hasiči, kteří tady odčerpávali vodu,“ přibližuje žena.

Za zahradou má ale i ve čtvrtek dopoledne velkou lagunu, která byla o den dříve ještě kukuřičným polem. Zvláště tady nastaly Petrovanům potíže. „Začalo to nevinně. Nejdříve se postupně začal zvedat Baťův kanál a Radějovka, ale z minuty na minutu se to všechno změnilo. Nejhorší bylo, že se u Kosečkové vylila Radějovka,“ upozornila petrovská starostka Eva Mlýnková.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Právě odsud mířila voda do obce, a to propustkem pod železniční tratí. Pomohlo až zapytlování propustku. „Voda se pak odčerpala do kanalizace, ale před propustkem zůstala,“ sdělila starostka.

Do odstranění velké laguny u dráhy se pustili hasiči ve čtvrtek dopoledne. Lidé ale už sčítají škody, vodu měli ve sklepech a zahradách.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Velká voda mířící dolů z Bílých Karpat zasáhla obyvatele hned několika obcí v hodonínském okresu. Kromě Petrova také Radějov, Sudoměřice či Hrubou Vrbku.

„Prozatím nám klienti z Jihomoravského kraje nahlásili osmadvacet škod. Jedná se o vytopené sklepy, zničené zahrady a různé přístřešky nebo garáže. Celkovou výši škod prozatím odhadujeme na 1,3 milionu korun. Nejpostiženější je okres Hodonín. Ale protože voda teprve opadá, očekáváme, že škody budou ještě několik dní přibývat,“ sdělil například mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa.