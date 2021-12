"Betlémské světlo je krásná vánoční tradice, které se s oddílem každoročně účastníme, těším se na to moc. Je to pro mne čest, že jsem byla vybrána," řekla přítomným novinářům skautka Amálie Budíková. Zatímco loni se předání uskutečnilo na hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen, a to přímo na hraničním mostě, nyní na přechodu Reintal - Břeclav na parkovišti. Obvykle pro něj ale skauti jezdí vlakem do Vídně.