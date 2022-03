Lvi jsou pratelní, se síťovinou na zádech, tak aby zdravotníci jednoduše viděli stav infuzního roztoku nebo léku. „Používají je i v pražském Motole," zmínila Plachá.

Do České republiky tyto pomůcky, které zpříjemní dětem pobyt v nemocničním pokoji, přivezla Nikol Vondráková. „Se zakladatelkou helpiS jsme se seznámili ve Švýcarsku na kurzu němčiny. Žiju v České republice a nabídla mi, že můžu deset plyšových návleků dovézt do naší země. Pět plyšáků jsem vzala do Motola a pět do Brna," řekla.

V Motole už je podle ní těchto kapes na infuze pětadvacet a stejný počet je na cestě. „V nemocnicích jsou v nich nadšení. Hlavně lékaři, od rodičů zatím reakce nemáme. Lékařka z Brna Martina Petlachová si je taky moc pochvalovala," svěřila se Vondráková.

