Návrhů na jeho pojmenování poslali lidé několik desítek. „Všechny byly skvělé. Nakonec jsme se po dlouhém rozmýšlení rozhodli pro Defíka," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Defík je zkratka od slova defibrilátor, což je přístroj určený k obnovení srdečního systému.

Plyšovou hračku malí pacienti dostávají, aby zmírnila jejich stres při ošetřování nebo bolest. „Někdy je třeba dát hračku i dítěti, které sice nepotřebuje naši péči, ale dostane plyšáka například v situaci, kdy se staráme o někoho z jeho blízkých," vysvětlila Bothová.

Kromě malých pejsků maskotů mají záchranáři také tři velké. Vozí je na různé akce, kde lidem ukazují sanitky a jejich vybavení.

Za loňský rok záchranáři ošetřili 7 366 pacientů ve věku do osmnácti let, z toho dětí do dvanácti let bylo 4859. „Nejčastěji se jednalo o úrazy, 1731 případů, dále jsme se postarali o děti s horečkou, o kolapsy nebo febrilní křeče," vyjmenovala Bothová.