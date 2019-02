Jižní Morava – V Jihomoravském kraji se za letošní první čtvrtletí zvýšil počet obyvatel o 918. K 31. březnu tak žilo na jižní Moravě 1,175.941 lidí. Největší zásluhu na přírůstku má stěhování, sdělil Karel Adam z brněnské pobočky Českého statistického úřadu. Oproti stejnému období roku 2015 vzrostl počet přistěhovalých a narozených, naopak ubylo vystěhovalých a zemřelých.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Michael Probst

Na jižní Moravu se za první tři měsíce letošního roku přistěhovalo o 800 lidí více, než se jich vystěhovalo. „Přirozenou cestou přibylo obyvatel podstatně méně. Narodilo se o 118 osob více, než v kraji zemřelo," uvedl Adam.

Do kraje se přistěhovalo 2991 lidí a vystěhovalo se 2191. „Z ostatních krajů se přistěhovalo 1669 osob a 1322 bylo ze zahraničí, z nichž čtyři pětiny mířily do Brna. Do ostatních krajů se vystěhovalo 1672 lidí a 519 šlo do zahraničí," dodal Adam.

V prvním čtvrtletí se narodilo v kraji 3190 dětí a zemřelo 3072 lidí, přičemž zhruba třetina z nich byla ve věku 80 až 89 let.

Podle Adama ubylo obyvatel ve dvou okresech, a to na Blanensku 57 lidí a na Hodonínsku 178 lidí. „V obou okresech jsme zaznamenali přirozený úbytek i úbytek stěhováním. Je třeba uvést, že v Brně-městě a v okresech Brno-venkov a Vyškov je přirozený přírůstek obyvatel i zvýšení počtu obyvatel migrací," informoval Adam. Největší přírůstek byl na Brněnsku, činil 660 obyvatel.

Počet sňatků v regionu se v prvním čtvrtletí meziročně téměř nezměnil, rozvodů ubylo. „Od počátku roku se do konce března uzavřelo 365 sňatků, což je jen o šest méně než za stejné období loňského roku. Rozvedlo se 633 manželství, což je o 42 méně než za první loňské čtvrtletí," dodal Adam.

Nárůst počtu obyvatel zaznamenalo v ČR sedm krajů. V celém Česku se počet obyvatel zvýšil o 4700 lidí. Zásluhu na tom mělo především zahraniční stěhování. Na konci března žilo v České republice 10,558.524 lidí.