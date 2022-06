Ty si právě připomínají sedm set let od první písemné zmínky. Centrum města se tak proměňuje v dějiště Rytířských slavností. „Právě jsme přijeli. Hlavním tahákem je pro nás rekonstrukce bojů v parku za autobusovým nádražím. Přiblížení tehdejší kultury je atraktivní a zajímavé i pro děti. Je to trochu dobová protiváha toho, co je u nás k Napoleonské éře v prosinci,“ zamýšlí se návštěvník ze Slavkova Pavel Šildberger.