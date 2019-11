O čem se bude v Blansku jednat, je tam jen v bodech. „Byl jsem na jednání blanenského zastupitelstva, a pokud člověk nemá podklady, na základě kterých zastupitelé rozhodují, naprosto nemá šanci se orientovat. Přitom v nedaleké Kuřimi mi na jejich webu stačí několik kliknutí a tyto podklady vidím,“ podivil se například Marek Svoboda z Blanska.

Místním vadí i to, že ze zastupitelstva Blanenští nenatáčí a nezveřejňují záznam. Přitom je to i v menších městech obojí běžná věc. V materiálech k jednání zastupitelstva, které jsou pro veřejnost upravené v souladu s ochranou osobních údajů, jsou jinde často k nahlédnutí i smlouvy.

Blanenská opozice tento stav dlouhodobě kritizuje. „Materiály před jednáním zastupitelstva přístupné na webu města a pořizování záznamu z tohoto veřejného jednání považujeme za naprosté minimum informovanosti občanů. Opakovaně jsme to navrhovali zařadit do bodů jednání zastupitelstva. Koalice to ale vždy smetla,“ uvedl blanenský opoziční zastupitel za Piráty Zbyněk Pokorný. V podobném duchu se vyjádřili i zástupci opozičního hnutí ANO.

Podle tajemníka blanenského městského úřadu Josefa Kupčíka se průběh jednání zastupitelstva řídí jednacím řádem. „Je tedy na zastupitelstvu, aby si stanovilo, jak postupovat,“ odpověděl stručně na dotazy Deníku k této problematice Kupčík.

V Hodoníně materiály na jednání zastupitelstva zveřejňují pravidelně na webových stránkách města. „Materiály jsou ve stejné podobě, v jaké je dostávají zastupitelé. Pouze jsou v souladu s ochranou osobních údajů anonymizované. Audiozáznamy ze zasedání pořizujeme a zveřejňujeme opět na městských stránkách už více jak deset let. Po zavedení GDPR se zveřejňování zkomplikovalo a časově posunulo. Nyní jsou na městském webu asi do týdne,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. Videozáznamy Hodonínští zatím zvažují.

Podobně to funguje i v Břeclavi, kde materiály zveřejňují na webu města, a to včetně příloh. Návrhů smluv nebo mapových podkladů. Video z jednání zastupitelstva je přístupné na internetu.

Obrazové ani zvukové záznamy z jednání zastupitelstva prozatím nemají ve Znojmě. Tak se jich však veřejnost pravděpodobně v blízké budoucnosti dočká. Zřejmě po rekonstrukci velkého zasedacího sálu na náměstí Armády, kde by k tomu měla být i odpovídající technika.