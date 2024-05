V novém filmu se budou prolínat dva světy. Jiříkův se vyznačuje jistou ponurostí, syrovostí, až gotickou atmosférou. „Zlatovláska tíhne spíše k romantismu, renesanci, pracujeme s barvami a květinami," popsal producent.

Herec Tomáš Weber se zhostil role Jiříka.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Herečka, která ztvárňuje princeznu Zlatovlásku, je ale zatím zatajená. „Čeká nás na podzim originální propagační kampaň, kdy ji odhalíme. Můžu prozradit, že jsme se snažili, aby ústřední postavy nebyly okoukané," uvedl Krištof.

Petr Štěpánek v roli krále.Zdroj: Three Brothers Production/Jiří JevickýPojítkem mezi verzí pohádky z roku 1973 a současnou se stal herec Petr Štěpánek, který tehdy ztvárnil ústřední postavu Jiříka. Nyní se představí v roli krále „Je to už dvaapadesát let, co jsme točili původní Zlatovlásku a tehdy krále hrál Ladislav Pešek. Tento scénář je samozřejmě trochu jiný a moc se mi na něm líbí, že počítá s velkým množstvím zvířat, která navíc mluví. I tady si jde Jiřík pro Zlatovlásku, ale doprovází ho zvířátka,“ objasnil pětasedmdesátiletý herec.

Diváci v pohádce uslyší i variaci oblíbené písně z původní verze Zlatovlásko, krásko. Dotočeno by mělo být do konce června, momentálně je termín pro vydání filmu naplánován na 23. ledna. Rozpočet přesahuje šedesát milionů korun.