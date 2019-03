Chtěla vyjádřit svůj názor a proto i s několika kamarády vyrazila ve skautském stejnokroji postavit se pravicovým extrémistům pochodujícím Brnem při prvomájovém průvodu. Při rozhovoru s jedním z nich ji zachytil kolemjdoucí fotograf Vladimír Čičmanec a vznikl téměř ikonický snímek, který už na internetu viděly tisíce lidí. A teprve šestnáctiletá Brňanka Lucie Myslíková se přes noc stala známou osobností. „Nelíbí se mi, že mnozí lidé z fotky usuzují, že dát se do rozhovoru s tím mužem bylo nějaké hrdinství. Jako hrdinka se necítím. Na druhou stranu, díky momentálnímu zájmu, můžu alespoň vyjádřit svůj názor a zdůraznit myšlenku, která mne vedla k účasti na demonstraci,“ říká Myslíková.

Fotografie zachycuje holohlavého muže v černém, mluvícího očividně nahlas, a mladou dívku ve skautské uniformě, která se na něj upřeně dívá, mírně se usmívá a nad hlavou se jí vznáší duhová mýdlová bublina. „Rozhovor na fotografií se zdá být trochu divočejší, než ve skutečnosti. Je pravda, že byl trochu vášnivější, ale pán jen trochu křičel. Bavili jsme se hlavně o migrantech. Nečekala jsem ale, že o něm později budu vyprávět tolika lidem, takže si všechny podrobnosti už nevybavím,“ vzpomíná skautka.

Dívka se prvního máje zapojila i s několika přáteli do akce Kdo si hraje, nehajluje, která měla nenásilně blokovat pochodující neonacisty. Mnozí účastníci tančili, zametali, nebo nesli transparenty. „Občas se stalo, že některý z pravicových extremistů měl potřebu nám něco říct. Jako pán, se kterým jsem zachycená na fotce. Řekla jsem mu, že když lidé prchají před válkou a jde jim o život, něco jako státní hranice neexistují. Každý stát by měl udělat maximum proto, aby život toho člověka zachránil, protože všichni jsme lidi a každý má právo žít. Potom mi řekl, že mně migranti znásilní, na to jsem ale odpověděla, že znásilnit mě může kterýkoliv bílý Čech,“ popisuje rozhovor Myslíková, které všichni říkají Lála.

Její okolí přijalo fotografií vesměs pozitivně, přesto si dívka vyslechla i nepříjemné komentáře. „Zejména nepříjemné jsou ty, ve kterých mě lidé označují za extremistku a potažmo antifašisty za extremisty. Proti tomu se musím ohradit. Pokud totiž na jedné straně stojí skupina s ideologií, která bere práva dalším lidem, je potřeba proti ní vystoupit, a ukázat, že takový postoj není správný,“ tvrdí mladá skautka.

Po zveřejnění fotografie ale mnozí lidé začali upozorňovat, že Myslíková sympatizuje s mezinárodním anarchistickým hnutím. Kromě skautského kroje totiž na sobě měla loga antifašistické skupiny Good Night White Pride, na kterých stojící antifašista kope do hlavy ležícímu nacistovi. „Mám právo na svůj politický názor a názor mám. Nechci, aby si někdo myslel, že si teď hraji na nevinnou skautku, ale myslím, že je momentálně nevhodné jej prezentovat, zejména ve chvíli, kdy mě lidé začali vnímat jako někoho, kdo vystupuje za celý skauting. Skauting je apolitický, a já s tím souhlasím. Ve skautu svůj názor nešířím,“ říká Myslíková.

Skautský kroj si na demonstraci podle svých slov oblékla mimořádně, na jiné demonstrace, kterých se účastní, jej nenosí. „Akce Kdo si hraje, nehajluje, ukazovala, že neonacismus je hrozba, a je potřeba se proti němu vymezit, s čímž si myslím, že skautská ideologie koresponduje. Takže, když jsem si oblékla skautskou uniformu, nevnímám to jako nic špatného. Na demonstraci navíc přišlo mnoho kolektivů a spolků, i mnoho skautů. V civilu, se šátkem, i ve stejnokrojích,“ poznamenává Myslíková.

Skautům její účast v kroji nevadí. „Skauti v Brně kultivovaně ukázali nesouhlas se šířením nenávisti ve společnosti a dobře skaut reprezentovali,“ uvádí se v oficiálním prohlášení skautu. Jeho mluvčí Jitka Taussiková se k podkolenkám Myslíkové s logem skupiny nechtěla vyjadřovat.

Myslíková s kamarády ze skautského oddílu podle jejích slov společně na demonstraci připravili i letáky o skautingu a historií skautu, zejména se zaměřením na totalitní režimy. Ty pak lepili na náměstí Svobody.

Šestnáctiletá studentka filmu a animace Myslíková se kromě skautu, ve kterém působí už sedm let, věnuje i dobrovolnictví. „Snažím se být co nejaktivnější. Působím v několika iniciativách, pomáhala jsem třeba i na různých festivalech, naposledy jsem dobrovolničila na festivalu Jeden svět. Zajímají mě zejména témata, jako migrace, práva gayů a leseb, Romů nebo žen. Celkově se věnuji zejména boji s nenávistí. I po dokončení studia chci být aktivní, do politiky ale určitě nemířím,“ zakončuje dívka.