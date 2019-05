Právě tato společnost na výstavišti poprvé ukazuje obrněné taktické vozidlo Gerlach. Navíc ve verzi s dálkově ovládaným zbraňovým systémem pro palbu z kulometu. Vůz, který se může zúčastnit i bojových akcí, odolá i výbuchu. „Uspěl při nejrůznějších testech. Například při odstřelu osmi kilogramů trinitrotoluenu pod kabinou. Od začátku pro nás byla priorita ochrana posádky,“ zmínil manažer projektu Pavel Bušta. Koncept vozu se zrodil v Brně.

Návštěvníci na výstavišti uvidí také legendární armádní vrtulník Black Hawk, který je součástí expozice Czechoslovak Group, nebo bezpilotní vrtulník z dílny Modelárny Liaz. „Idet je důležitý pro export českého obranného a bezpečnostního průmyslu,“ uvedl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek.

Veletrh láká také politické špičky. První den ho navštívil premiér Andrej Babiš i ministr obrany Lubomír Metnar. Právě česká armáda a ministerstvo obrany má na Idetu také svou expozici. Připomene sto let od vzniku generálního štábu a dvacet let od vstupu do NATO.

Vystavovatelé jsou z České republiky i ze zahraničí. „Letošní ročník se speciálně zaměřuje na švédsko-českou spolupráci v obranném průmyslu. Expozici bude mít na veletrhu i švédská Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu,“ sdělil ředitel bezpečnostních veletrhů Michalis Busios.

Švédsko na veletrhu zastupuje třeba firma Saab Technologies, výrobce letounů Gripen. V jejich sekci si lidé mohou vyzkoušet střelbu ze zbraně.