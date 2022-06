VIDEO: Poslední naděje z Brna. Gastrický bypass vyléčí většinu diabetiků

Gastrický bypass je operace, při níž chirurg pacientovi posune tenké střevo. Orgán pak není schopný vstřebávat takové množství živin a člověk hubne. U devadesáti procent diabetiků, kteří zákrok podstoupí, do dvou let odezní potřeba užívat inzulin. Operaci nové nabízí v brněnském Surgalu. A to na účet pojišťovny.

Poslední naděje. Operace vyléčí devadesát procent diabetiků | Video: Deník/Pavel Podešva