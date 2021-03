Výluka potrvá dva roky, postupně dojde k omezení provozu i v úseku Česká Třebová – Brno. Správa železnic chce definitivní podobu jízdních řádů představit příští týden, už dnes jsou ale patrné z webu jednotlivých dopravců.

Nejzásadnější změnou je přetrasování velké části dálkových vlaků mezi Prahou a Brnem na trať přes Havlíčkův Brod. To přinese prodloužení jízdních dob. Z dosavadních 2 hodin a 35 minut u Českých drah mezi hlavními nádražími v obou městech na 2 hodiny a 57 minut. V případě RegioJetu dojde ještě k většímu prodloužení doby jízdy: z 2 hodin a 26 minut na 2 hodiny a 57 minut.

„Ve směru z Prahy hl. n. budou vlaky směrem do Brna odjíždět o 22 minut dříve, naopak příjezdy do Prahy hl. n. v opačném směru budou oproti současnému jízdnímu řádu o 25 minut později. Vlaky railjet a EC Metropolitan budou mezi zastavovat ve stanicích Kolín a Brno – Královo Pole,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

RegioJet čekají podobné změny, nově budou vlaky mezi Prahou a Brnem zastavovat v Kolíně. „Část spojů na trase Praha – Brno – Břeclav a zpět bude nově zastavovat v Kolíně. Půjde i o spoje do Chorvatska,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Omezení regionálních vlaků

Večerní EC270 z Budapešti pojede po své pravidelné trase přes Českou Třebovou a bude kromě Letovic a Svitav zastavovat také v Blansku. Aktuálně vlak jezdí kvůli covidovým opatřením jen po českém území. Přes Českou Třebovou pojede ještě vlak IC571 Jiří Bouda s odjezdem z Prahy v 0:01 a railjet 576 Brněnský drak s odjezdem ve 4:29 z Brna. Vlaky Hungaria a railjet Graz – Berlín pojedou v Praze jen přes holešovické nádraží.

Omezení se dotkne i cest z Prahy do České Třebové a dál po koridoru do Olomouce. U linek Ex1, Ex2 a R1 však půjde jen o změny časové polohy některých vlaků, doplnění některých zastávek (např. vlaky Ex 112 – 117 a Ex 140 – 145 zastaví nově v Chocni) a podobné provozní úpravy, které souvisejí s nižší kapacitou tratě v opravovaných úsecích. K posunu času dochází také u spojů Leo Express.

Změny v jízdním řádu přinesou výraznou redukci nabídky spojení pro cesty z Pardubic nebo České Třebové. Současně s tím budou upraveny i jízdní řády přípojných regionálních vlaků nejen na tratích 010 Kolín – Pardubice – Choceň – Česká Třebová a 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno), ale i na přípojných tratích 015 Přelouč – Heřmanův Městec, 016 Chrudim – Moravany – Holice, 018 Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl a 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče.

„Od 4. května pak budou v souvislosti s další fází výluky mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí nahrazeny všechny regionální vlaky mezi Chocní a Českou Třebovou autobusy,“ dodala Vanda Rajnochová.

Modernizace za 3,4 miliardy korun

Desetikilometrový úsek koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí zmodernizuje sdružení firem Eurovia, Chládek a Tintěra Pardubice, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha za 3,396 miliardy korun, o více než 600 milionů korun dráže, než byl předpoklad. Jde o jeden z posledních úseků na I. koridoru, který dosud neprošel modernizací.

Předmětem zakázky je rekonstrukce železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace náspu. Modernizací projde i zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Celkem jde o 14 mostů a čtyři propustky.

Součástí zakázky je proměna stanice Brandýs nad Orlicí. Nová nástupiště se přesunou blíže k ústeckému zhlaví, jejich délka bude 220 metrů a výška nad temenem kolejnice 550 mm. Přístup na obě nástupiště bude bezbariérový, pod kolejištěm se zřídí nový podchod. Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která má zvýšit propustnost trati zejména v případě výluk či mimořádných událostí. Rychlost na úseku se má zvýšit ze současného maxima 80 km/h na 110 km/h. Hotovo má být v polovině roku 2023.

Kvůli stavbě bude nutné vést provoz velmi často po jedné koleji. Jde o jedno z nejvytíženějších míst na české železnici. Dvouletá výluka má být od konce roku spojena ještě s opravou koridoru mezi Blanskem a Brnem a dalšími pracemi u Svitav.