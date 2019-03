Moravský Krumlov - Když bude mít Moravský Krumlov vhodné stavební, technické a klimatické podmínky pro vystavení pláten Slovanské epopeje, dílo zapůjčíme. Tak v pondělí rozhodli pražští radní.

Muchova Slovanská epopej. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Jak informovala ČTK, Moravský Krumlov bude mít čas do konce letošního roku, aby splnil požadované podmínky. V případě, že se tak stane, pražští radní by měli do konce ledna příštího roku schválit smlouvu o výpůjčce.