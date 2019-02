Cyklus pláten Alfonse Muchy se může po letech vrátit do moravskokrumlovského zámku. Představitelé pražského magistrátu nabídli Moravskému Krumlovu možnost dočasně získat Slovanskou epopej. Mají však striktní podmínky. „Hlavní město hledá krátkodobé i dlouhodobé řešení pro umístění Epopeje. O krátkodobé umístění má významný zájem i Moravský Krumlov. Tomu Praha nabídla čas do konce dubna, aby vyřešil financování nutné pro možné vystavení v místním zámku. Za současných podmínek totiž není možné v zámku takto cenné dílo vystavit a navíc by jej ani nebylo možné pojistit,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Pokud tedy Moravský Krumlov potřebné peníze v řádech desítek milionů získá, metropole chce pokračovat v jednání o vystavení dvaceti obrazů od Alfonse Muchy.

Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina dlouhodobě návrat pláten do města řeší a připravuje vše potřebné. „Čas do konce dubna je velmi vstřícný. Na zajištění kvalitních podmínek pro vystavení pláten na našem zámku potřebujeme třicet milionů korun. Požádal jsem o mimořádnou dotaci ve výši deset milionů korun Jihomoravský kraj. Zastupitelstvo by ji mělo schvalovat již v únoru,“ řekl Deníku Rovnost starosta Třetina.

Další podporu má město podle starosty na ministerstvu kultury. „Mluvil jsme s panem ministrem, který výrazně návrat Epopeje do Krumlova podporuje. Zastupitelstvo města vyčlení dalších deset milion korun. Na konci února by mělo být vše jasné,“ dodal Třetina s tím, že minimálně na dobu pěti let by Epopej mohla být na tamním zámku.

Obyvatelé Krumlova jsou zprávou nadšeni. „Máme nevýslovnou radost. Všichni si návrat Epopeje přejeme. Máme k ní silný vztah,“ řekla například Jana Slouková.

Vystavení monumentálních obrazů v Moravském Krumlově podporuje i vnuk slavného malíře John Mucha. Ten nedávno požádal Městský soud v Praze o odročení dalšího soudního stání ve sporu s hlavním městem o určení vlastnictví Slovanské epopeje. To bylo nařízeno na 20. února. „Dal jsem pokyn advokátům aby požádali soud o odročení řízení. Chci mít prostor pro pozitivnější řešení celé situace. Chci, abychom společně hledali důstojný prostor pro vystavení pláten Slovanské epopeje. Nyní pracujeme na doladění termínů schůzek se zástupci hlavního města i ministerstva kultury,“ řekl John Mucha s tím, že trvale podporuje návrat Epopeje do Moravského Krumlova.

Praha si plátna z krumlovského zámku odvezla v roce 2011. Dílo provází soudní spory, Praha dosud nemá reprezentativní prostory pro vystavení obrazů.