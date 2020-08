Jak úžasné zátiší Brněnské přehrady… Kolo dobrý, kolotoče otřesný. Tak místní na Facebooku komentují nové vyhlídkové kolo, které o víkendu vyrostlo na parkovišti u přehrady v Brně-Bystrci.

Atrakce je v provozu od pondělí. „Měří pětatřicet metrů. S vyhlídkovým kolem na Moravském náměstí nemá nic společného,“ uvedla pronajímatelka Anna Dykovská.

V provozu bude do konce srpna. „Do prostředí Pryglu se určitě hodí. Je to takové letní zábavní centrum Brna. Problém jsem s ním neměl ani na Moraváku, kde ale trochu zasahovalo do panoramat středu města,“ vylíčil Brňan Lukáš Štrobl.

Právě na Moravském náměstí se Brňané i turisté mohli na vyhlídkovém kole nějakou dobu bavit.. Jenže povolení k jeho výstavbě se zdrželo na odboru památkové péče města. „Náměstí je součástí památkové rezervace, pouťová atrakce na něj nepatří,“ sdělil již dříve vedoucí odboru památkové péče Martin Zedníček.

Rozhodnutí odbor musí vydat do poloviny září. „Situace se bohužel nezměnila. Stále čekáme na vyjádření,“ uvedla mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.