„Chtěl bych poděkovat panu starostovi Dvořáčkovi, na jehož podnět a pozvání se dnešní akce uskutečnila,“ poděkoval o něco později svému stranickému kolegovi na úvod následné diskuse v tamním kulturním předseda kabinetu. Podle svých slov Fiala do Mikulčic i dalších obcí v tornádem zasaženém Podluží přijeli se členy vlády i proto, aby se na místě podívali, co se podařilo, co je potřeba ještě udělat. „Co může udělat vláda, jakým způsobem může pomoci, abychom dokázali tu katastrofu společnými silami překonat,“ řekl premiér.