Prestiž, návštěva roku. Ve Slavkově u Brna zazpívá Sting

Slavkov u Brna – Englishman in New York nebo Desert Rose. To jsou názvy populárních písní anglického hudebníka Stinga. Umělec světového formátu příští rok vyráží na turné My songs. Obrovský vánoční dárek si nyní užívají ve Slavkově u Brna. Na mapě koncertů totiž figuruje i město Vyškovska.

Koncert - Sting a Shaggy ve Forum Karlín 16.listopadu 2018. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Ředitelka slavkovského zámku, v jehož zahradě se koncert uskuteční, Eva Oubělická návštěvu světově uznávaného muzikanta pokládá za obrovskou prestiž. „Je to pro nás důkaz, že práci děláme dobře, že město je těmto akcím nakloněno a umí s tím poradit, což není úplný standart,“ poukázala Oubělická.



Koncert bude pořádat agentura Glanc, která vlastní v Brně Semilasso. „Spolupracovali jsme s nimi i v dřívějších letech, takže jsme našli společnou řeč. Oni ví, že to umíme, my zase víme, že se na ně můžeme spolehnout. Uskutečnění koncertu je zásluhou všech lidí v týmu, kteří řešili termíny i dostupné možnosti,“ řekla ředitelka.



Do zámeckého parku se vleze až patnáct tisíc lidí. Mezi nimi možná bude i Vyškovanka Gabriela Kolářová. „Doslova takto za rohem už Sting asi nikdy nevystoupí. Nerada bych si nechala takovou hvězdu ujít," nadchla se žena.

Autor: Alena Grycová