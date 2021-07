Další část v centru města bude v budoucnu přívětivější. Pohořeličtí plánují obnovu náměstí Svobody. Radní schválili vypracování projektové dokumentace na první část úprav, už mají ilustrativní studii. Pak chtějí zažádat o dotaci.

Ilustrativní studie úprav náměstí Svobody v Pohořelicích. | Foto: Se souhlasem Města Pohořelice

V plánu je úprava a rozšíření parkovacích míst a bezbariérové propojení s autobusovým nádražím. „Parkoviště by mělo být typu park and ride. Lidé přijedou i z větší vzdálenosti, zaparkují a jedou do Brna autobusem,“ přiblížil starosta Miroslav Novák.